Chiara Giordano è finita al centro di una lieve polemica. L'ex ballerina di Amici Celebrities è stata accusata di aver mancato di rispetto al suo ex marito, che da poche ore aveva perso sua mamma.

Tutto è accaduto con uno scatto pubblicato dalla Giordano sul suo profilo Instagram. La donna ha postato una foto insieme al suo maestro di danza, mentre sorrideva e si mostrava felice. Sotto il post sono comparsi subito tantissimi commenti positivi, ma un utente ha visto il gesto come una mancanza di rispetto verso Raoul Bova.

Di fronte alle insinuazioni dell’utente, la diretta interessata ha voluto fare chiarezza sulla sua situazione. L'ex moglie dell'attore romano ha replicato: “Grazie, apprezzo. Credimi, il rispetto c’è stato. Non tutto si comunica in tempo reale”. Con quest’ultima la donna ha lasciato intendere, che forse non era ancora al corrente della prematura scomparsa della signora Rosa. Infine, prima di concludere la sua risposta, Chiara Giordano ha precisato: “La vita vera non dovrebbe essere quella dei social, ma quella reale”. Anche in questo caso l'ex signora Bova potrebbe aver espresso il suo cordoglio in privato piuttosto che sui social, come hanno fatto in molti.

Il ricordo di Raoul Bova

Raoul Bova per annunciare la prematura scomparsa di sua mamma Rosa, ha voluto utilizzare i social. Attraverso Instagram l'attore romano ha pubblicato una foto in bianco e nero con la mamma. Come didascalia ha utilizzato poche parole, ma piene d'affetto: "Mi piace ricordarti così mammina mia, risate, abbraccio e fiori". In poco tempo lo scatto dell'attore ha fatto il giro del web, conquistando tantissimi like.

Numerosi utenti hanno lasciato un messaggio di sostegno a Bova.

Tra i personaggi del mondo dello spettacolo che hanno commentato il post, ci sono Tosca D'Aquino: "Non c'è età in cui ci si senti pronti a lasciarla andare, ma lei sarà sempre accanto a te". Parole di sostegno sono arrivate anche da Laura Pausini, Filippo Magnini, Valeria Marini, Antonella Clerici e dal direttore di Novella 2000, Roberto Alessi e sua moglie: "Non si smette mai di essere figli, tua mamma è stata fortunata ad avere un bambino come te".

Il messaggio di Rocio Munoz Morales

In seguito alla scomparsa prematura della signora Rosa, ha speso delle belle parole anche la compagna di Raoul Bova.

Rocio Munoz Morales come molti altri, ha affidato il suo pensiero ai social: “Grazie per la tua forza, la tua allegria, energia, carattere. Grazie per essere stata un anima rock, come ti dicevo sempre io”.

Ricordiamo, che l’attore già all’inizio del 2018 ha perso anche il papà. In quell’occasione Raoul aveva dichiarato di essere stato molto male, per non avergli parlato per anni.