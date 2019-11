Il Processo, la nuova serie televisiva di Mediaset, parte questa sera 29 novembre su Canale 5 in prima serata. Si tratta del primo legal thriller drama italiano che al centro delle vicende avrà la pm Elena Guerra, interpretata da Vittoria Puccini. La donna metterà da parte la sua vita privata per dedicarsi ad un caso che le starà molto a cuore e riguardante la morte di una ragazza a cui tiene molto.

Anticipazioni Il Processo 29 novembre: Angelica viene uccisa e la pm Elena segue il caso

La nuova fiction del venerdì di Mediaset Il Processo, partirà il 29 novembre e le anticipazioni raccontano che in questa prima puntata i telespettatori conosceranno Elena Guerra, un pm che ha deciso di rinunciare alla sua carriera per salvare il suo matrimonio e volare a New York.

Presto, però, la donna cambierà idea perché si sentirà coinvolta da un caso di cronaca che riguarda l'omicidio di una ragazza, Angelica. Elena capirà che con la diciassettenne è unita da un legame e farà di tutto pur di ottenere giustizia ed arrivare alla verità sulla sua tragica morte.

Le indagini porteranno a scoprire che Angelica era finita in un giro di escort gestito da Claudio Cavalleri, il quale assumerà come avvocato il suo amico Ruggero Barone. Purtroppo, nonostante le indubbie capacità del legale, sarà molto difficile sviare i sospetti sull'uomo che alla fine si suiciderà, dopo aver lasciato una testimonianza che prova la sua innocenza.

Elena allora deciderà di seguire la pista di Linda, la ricca moglie di Cavalleri, concentrando le indagini sulla sua vita. La donna sarà arrestata e portata in tribunale con l'accusa di omicidio e sarà difesa dallo stesso avvocato del marito. Elena sarà certa della colpevolezza della potente donna, ma Ruggero non sarà del suo stesso avviso e questo scatenerà una guerra tra i due, uno scontro non prevederà nessuna remora da parte di entrambi.

Parte Il Processo su Canale 5: ricco cast e molti colpi di scena in quattro puntate

Il cast de Il Processo è molti ricco e comprende, oltre a Vittoria Puccini, Francesco Scianna che interpreta Ruggero Barone, l'avvocato difensore di Linda.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Serie TV Anticipazioni Tv

Quest'ultima è interpretata da Camilla Filippi ed il suo personaggio è pieno di segreti che la portano ad essere la sospettata numero uno. Margherita Caveziel sarà Angelica Petroni, la vittima diciassettenne con una vita pericolosa e Maurizio Lastrico sarà il marito di Elena: sempre paziente con la moglie, ha deciso di metterla davanti ad un bivio, poiché l'ossessione di Elena per il lavoro metteva a rischio il loro rapporto.

Il Processo sarà trasmesso in quattro serate ed è scritto da Alessandro Fabbri, Laura Colella ed Enrico Audenino.