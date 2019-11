Il 7 gennaio 2020, in prima serata su Canale 5, andrà in onda la quarta edizione del Grande Fratello Vip, il Reality Show più famoso di Mediaset che sarà condotto dal direttore del settimanale Chi, Alfonso Signorini. Quest'ultimo ha preso il testimone di Ilary Blasi che è stata al timone della casa più spiata d'Italia per le prime tre edizioni. Il giornalista specializzato in cronaca rosa sarà affiancato in questa nuova avventura dal duo di inediti opinionisti televisivi formato dall'argentina Wanda Nara e dal cantante Pupo.

Signorini promette un cast davvero Vip per la quarta edizione del Gf

Alfonso Signorini ha promesso un cast che rispetti la dicitura vip del reality per questa quarta edizione. Durante il programma condotto da Piero Chiambretti 'La Repubblica delle Donne', il direttore di Chi ha infatti svelato che sarà un Grande Fratello davvero Vip: 'Ancora oggi stiamo lavorando e studiando il miglior cast. In questo modo le persone non si chiederanno "Ma chi è questo" '.

Il giornalista di cronaca rosa, seppur in modo velato, ha mosso dunque una vera e propria critica alle edizioni precedenti del Gf Vip.

Intanto, impazza sempre di più il toto nomi dei partecipanti della quarta edizione del reality show. In particolare, gli ultimi in ordine di tempo ad essere accostati alla casa più spiata d'Italia sono: l'ex modella 43enne Hoara Borselli e l'ex moglie di Francesco Sarcina, Clizia Incorvaia. La lista di persone che potrebbero entrare a fa parte del cast della nuova edizione è molto lunga. Infatti, si passa dall'ex fidanzata del cantante Albano, Loredana Lecciso all'attrice e conduttrice televisiva Adriana Volpe per finire ad Antonella Elia che ha già partecipato ad un'indimenticabile edizione dell'Isola dei famosi di qualche anno fa.

Il toto nomi del possibile cast del Gf Vip 4

Tra gli altri papabili nomi c'è l'ex madre natura di Ciao Darwin Paola Di Benedetto, l'ex corteggiatore di Uomini e Donne Lorenzo Riccardi, l'ex attrice a luci rosse ungherese Cicciolina. E poi ancora l'attrice spagnola Megan Montaner, molto conosciuta ed apprezzata in Italia per il ruolo di Pepa nella soap opera iberica Il Segreto; l'ex tronista di Uomini e Donne Mariano Catanzaro; la showgirl spagnola Natalia Bush; la ballerina e attrice teatrale Matilde Brandi; la vincitrice di Miss Italia 1993 Arianna David; la modella super tatuata Zoe Cristofoli conosciuta come 'La tigre di Verona'; la fashion blogger Ginevra Lambruschi; la showgirl Sara Tommasi e per finire il Divino Otelma.

Al momento si tratta solo di toto nomi perché non c'è ancora nessuna ufficialità sul cast del Gf Vip 4. Quindi non ci resta che aspettare le prossime settimane per conoscere ulteriori novità sulla nuova edizione e i nomi ufficiali dei concorrenti che entreranno nella casa più spiata d'Italia.