Da giorni pare ci sia in atto uno scontro tra la bellissima modella e presentatrice argentina Belen Rodriguez e l’influencer Giulia De Lellis: il tutto pare essere partito la scorsa settimana, quando il settimanale Chi, celebre magazine diretto da Alfonso Signorini, ha sganciato una "bomba" in esclusiva a riguardo di un fatto risalente allo scorso anno. Secondo alcune fonti Belen Rodriguez e Andrea Damante avrebbero avuto un breve flirt: fino a qui nulla di strano, l’unico problema è che questa relazione sarebbe avvenuta quando il Dama era ancora fidanzato con Giulia De Lellis.

Questo presunto flirt avrebbe incrinato il rapporto tra le due, visto che Giulia ha postato delle storie su Instagram indirizzate, secondo molti, proprio alla Rodriguez. L'influencer fa riferimento a qualcuno che, nell’ultimo periodo, l’ha imitata con scarsi risultati. Le allusioni non si fermano: iconica è diventata la frase dell’ influencer "se parlo io rovino le famiglie".

Spuntano nuovi dettagli sul chiacchierato flirt tra Belen e Andrea

Il giornalista Gabriele Parpiglia, sul nuovo numero del settimanale Spy, aggiunge nuovi dettagli su questo caso mediatico.

L’incontro tra il dj e la bella argentina ci sarebbe stato a giugno 2018, la notte dopo il concerto di Fedez e J-Ax, quando i due avrebbero trascorso delle ore al karaoke e poi il resto della nottata insieme. Dopo quella particolare nottata, sul web era apparsa una foto di Damante sporco di rossetto che era, casualmente, proprio della Rodriguez. In molti, chiaramente, iniziano a chiedersi se quella tra l’influencer e Andrea Iannone sia una storia nata semplicemente come una ripicca.

La risposta di Belen alle storie della De Lellis non si è fatta attendere

Fonti certe dicono che la conduttrice argentina sarebbe andata su tutte le furie a seguito delle storie di Giulia. Belen Rodriguez, sempre su Instagram, usando proprio i filtri della scrittrice, la punzecchia chiedendo come si possa parlare con i filtri. Insomma, tra le due bellissime ragazze vi sarebbe una rivalità che non pare destinata a placarsi in breve tempo.

Rivalità che è testimoniata anche dal fatto che Giulia non ha più alcun rapporto con Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, che avevano partecipato con lei al Grande Fratello Vip nel 2017: dopo essersi incontrati alla presentazione del libro di Raffaello Tonon e Luca Onestini, di loro tre insieme si sono perse le tracce.

Ad alimentare questa rivalità c’è anche un episodio abbastanza particolare. Giuseppe Dicecca, stylist e amico storico di Belen, ha accompagnato Giulia e Andrea alla Mostra del Cinema di Venezia.

Ovviamente Dicecca ha chiuso i rapporti in maniera definitiva con la Rodriguez, che ha ringraziato in un post su Instagram, casualmente, proprio le persone che le sono vicine da dieci anni.

Il libro della De Lellis, intanto, continua ad essere campione di incassi

Giulia è da sempre una vera e propria star di Instagram con i suoi tutorial del make-up, ma da quando si è cimentata nel mondo della scrittura sta facendo registrare ottimi numeri: ad oggi sono state vendute circa 120 mila copie della sua autobiografia.

Inoltre, mercoledì sera al Maurizio Costanzo Show ha ricevuto i complimenti dall’ex premier Silvio Berlusconi.

Che l’astio con Belen derivi anche dal fatto che con il libro della Rodriguez non ha superato nemmeno le diecimila copie?