Le anticipazioni di Uomini e donne del Trono Over della prossima puntata vedono Armando prendere le difese di Gemma. Stando al video ufficiale postato da Witty Tv, la dama torinese scoppierà in lacrime dopo aver visto Juan Luis tenere una signora arrivata nello studio per corteggiarlo. Ci sarà anche un confronto tra Olga, Giovanni e Romolo in cui la gelosia farà da padrona assoluta. Romolo infatti non accetterà che la signora alla quale è interessato possa conoscere un altro cavaliere. Alla fine della puntata, Tina uscirà furiosa dallo studio.

Anticipazioni Uomini e Donne: una gelosia difficile da domare

Come si evince dalle anticipazioni esclusive di Uomini e Donne fornite da Witty Tv, nella prossima puntata del Trono Over, Olga si confronterà con i suoi due attuali pretendenti. Romolo è convinto di essere l'uomo giusto per lei, ma dovrà vedersela con il suo rivale Giovanni, che non ha affatto intenzione di mollare la presa. Olga, dal canto suo, ha voglia di conoscere entrambi i corteggiatori.

Successivamente, il ballo tra Juan Luis e Tina destabilizzerà Gemma che, sulla sedia del parterre femminile, non apprezzerà il loro feeling. Le sorprese per la Galgani non finiranno qui. Maria De Filippi infatti, farà entrare in studio due dame arrivate per corteggiare il bel venezuelano. Juan Luis, dopo una iniziale titubanza e un certo imbarazzo, accetterà la corte di una di esse e Gemma si rifugerà dietro le quinte, scoppiando in un pianto liberatorio.

Il cavaliere la seguirà dopo poco, cercando di consolarla con parole dolci e asciugando le sue lacrime con un fazzoletto. Intanto, Armando prenderà le difese di Gemma, sospettando della non buona fede del cavaliere: ''Juan Luis, non prenderla in giro''. Nel mentre, interverrà Janet, che si scaglierà contro l'Incarnato per il fatto di aver prima ballato con altre donne e poi essere andato da lei. Gianni e Tina si schiereranno dalla parte della bella dama, non convinti della sincerità di Armando.

Juan Luis rassicura Gemma dietro le quinte

Proseguendo con le anticipazioni di Uomini e Donne over, Juan Luis raggiungerà Gemma dietro le quinte. Con un fazzoletto, le asciugherà le lacrime e rassicurandola: ''Non sono mica morto, perché fai così?''. La Galgani crederà alle sue parole e si lascerà cullare dall'abbraccio protettivo del bel cavaliere. In seguito, Valentina avrà delle questioni da chiarire con un suo ex corteggiatore.

La situazione si complicherà e l'atmosfera sarà piuttosto tesa. Gianni, esasperato, sbufferà con noia per l'ennesimo litigio. L'opinionista Tina Cipollari invece, avrà una reazione più forte lasciando a passi lunghi e distesi lo studio del Trono Over.