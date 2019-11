Le prossime vicende di Una vita ruoteranno ancora una volta attorno alla storyline che vede protagonisti Lucia, Telmo e Samuel. Le trame degli episodi in onda dal 10 al 15 novembre rivelano che il sacerdote sarà condannato dal tribunale ecclesiastico a causa della testimonianza di Lucia. Intanto, ad Acacias arriverà Raul, il figlio di Carmen mentre Lucia deciderà di partire per Salamanca. Infine, Flora fraintenderà le intenzioni del fidanzato Peña credendo che voglia farle la proposta di matrimonio.

Una vita, Telmo condannato, arriva Raul

Le trame di Una vita dal 10 al 15 novembre rivelano che Lucia pur non avendo ricordi di quanto accaduto con Telmo, si convincerà che l'abbia violentata a causa di ciò che le ha raccontato Alicia Villanueva, una conoscente del sacerdote (la donna dirà alla Alvarado che Telmo l'ha violentata quando era solo una ragazzina) e così deciderà di testimoniare contro di lui al processo.

A causa della sua testimonianza, il Martinez verrà condannato dal tribunale ecclesiastico.

Nel frattempo, ad Acacias, arriverà un bel giovanotto dai capelli rossi e che è in cerca di una signora sconosciuta. Poco dopo, però, si scoprirà che il nuovo arrivato è Raul, il figlio di Carmen. La domestica, infatti, impedirà a Cesareo, il burbero guardiano del quartiere, di arrestarlo. Intanto, Peña sarà sempre più scontroso con Flora che da quando ha interpretato un ruolo nella rappresentazione teatrale scritta da Leonor, vorrebbe tanto fare l'attrice.

Raul, dopo essere riuscito a ricongiungersi con sua madre, non riuscirà ad accettare facilmente che lei sia ora una domestica.

Padre Telmo dovrà partire per una missione a Karthum, in Sudafrica, questa è stata la condanna del tribunale ecclesiastico. Nel frattempo, Carmen accoglierà Raul in soffitta mentre Samuel sarà grato a Cesareo per il prezioso aiuto che gli ha dato isolando Ursula nel quartiere.

Carmen farà di tutto per recuperare il rapporto con il figlio, ma ogni suo tentativo di venire incontro al ragazzo risulterà inutile. Poco dopo, Flora troverà un anello nella giacca di Peña e si convincerà che il giovane voglia farle la proposta di matrimonio. Intanto, Padre Telmo, che non avrà nessuna intenzione di accettare passivamente la condanna del tribunale e partire per il Sudafrica, stringerà un misterioso patto con il priore Espineira.

Grazie a questo patto, il sacerdote potrà tornare ad Acacias e ciò farà indispettire non poco Samuel. Raul scapperà dalla soffitta e finirà per conoscere Ursula, la quale si prenderà cura di lui.

Raul fa sapere a suo padre dove si trova Carmen

Carmen preoccupata per suo figlio Raul finirà per scoprire che il giovane si sta nascondendo in canonica. La domestica si recherà così nell'abitazione di padre Telmo e dopo un'accesa discussione con Ursula, riuscirà a riportare suo figlio in soffitta.

Tuttavia, il giovane la tradirà e scriverà una lettera a suo padre Javier che si trova in prigione per fargli sapere che Carmen vive ad Acacias. Nel frattempo, tutti gli abitanti del quartiere saranno felicissimi del ritorno di Telmo, mentre Samuel stizzito continuerà a plagiare l'ingenua Lucia per far sì che non frequenti il sacerdote. La Alvarado, non potendone più della situazione che si è creata, dirà a Celia che ha deciso di andare per qualche giorno a Salamanca.

Poco dopo, Raul inizierà a vedere sua madre con occhi diversi, ma farà fatica a dimostrarle l'affetto che prova nei suoi confronti. Intanto, Celia non capirà il motivo per il quale sua cugina voglia lasciare momentaneamente il quartiere ed inoltre si renderà conto che la giovane tratta Telmo con molta freddezza. Ursula si interesserà a Raul e finirà per scatenare la rabbia di Carmen mentre Flora si confiderà con Lolita e le dirà che con ogni probabilità, Peña le chiederà di sposarlo. In realtà, il pasticciere ha ricevuto la proposta di unirsi ad una spedizione scientifica avviata dal padre di Cesar e ciò lo porterebbe ad allontanarsi per un po' di tempo dal quartiere. Il giovane sarà molto tentato di accettare l'offerta, ma non riuscirà a trovare il modo giusto per dirlo alla sua fidanzata.