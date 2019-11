Sono un paio di giorni che sul web non si parla d'altro che del doppio tradimento che Eleonora Rocchini ha fatto alla famiglia Branzani: uno all'ormai ex fidanzato Oscar, l'altro all'inseparabile cognata Dalila. Frequentando di nascosto Nunzio, l'ex della sorella della sua dolce metà, la toscana ha attirato su di sé l'astio sia dei diretti interessati che quello della maggior parte delle persone che sono venute a conoscenza di questo spiacevole episodio.

Le prime parole di Eleonora dopo il 'caos'

Dopo essere sparita per circa 24 ore dai social network, nella tarda mattinata di oggi Eleonora Rocchini è tornata attiva per fare alcune importanti precisazioni. La ragazza, dopo che sul web ha impazzato la notizia del suo tradimento ad Oscar e Dalila Branzani, ha deciso di metterci la faccia su Instagram: nelle scorse ore, infatti, sul profilo dell'infuencer sono state caricate delle Stories in cui la stessa parla del "fattaccio" che da giorni è sulla bocca di tutti.

"Mi sono presa un po' di tempo per riflettere. Non avrei mai voluto rendere pubblica questa cosa perché, come sa chi mi segue da tre anni e mezzo, le mie cose private le ho sempre tenute per me", ha esordito l'ex corteggiatrice di Uomini e donne.

"Mi è costato tanto scrivere quelle cose l'altra sera, ma è stato inevitabile", ha aggiunto la giovane facendo riferimento a quello che ha raccontato sulla sua pare turbolenta storia con il tronista.

Dopo aver provato a spiegare che è facile giudicare le situazioni quando non si è direttamente coinvolti in esse, Eleonora ha detto: "Io ho sbagliato e mi prendo tutte le responsabilità. So che quello che ho fatto non è giustificabile, ma tutta questa gogna mediatica mi pare un po' troppo".

L'amarezza di Oscar: 'Eleonora, eri un fiore bellissimo'

Senza mai nominare direttamente né Oscar, né Dalila, né Nunzio (il ragazzo che ha frequentato di nascosto alla famiglia Branzani, nonché ex fidanzato della cognata), la Rocchini ci ha tenuto a scusarsi ancora per quello che ha fatto: "Ho commesso degli errori, l'ho ammesso ma ora vorrei non parlare più di questa storia".

Eleonora ha anche puntualizzato su Instagram: "Non voglio fare la vittima, ma penso che quello che è accaduto sarebbe dovuto rimanere privato". In queste parole della ragazza, potrebbe esserci una frecciatina neppure troppo velata a Dalila, ovvero a colei che per prima ha reso pubblico il tradimento che ha subito da parte di quella che lei ha sempre considerato una sorella.

L'ex tronista di Uomini e Donne, invece, ha prima informato l'influencer che ricorrerà a vie legali per le cose diffamatorie che ha detto sul suo conto ("Da parte sua ho ricevuto tradimenti e aggressioni sia fisiche che psicologiche"), e poi ha fatto sapere: "Eri un fiore bellissimo, mi vergogno per ciò che sei diventata".