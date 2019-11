Nelle attuali puntate de Il Segreto, in onda nel nostro paese, si sta assistendo al primo approccio tra Prudencio e Lola. Le anticipazioni rivelano che tra i due ci sarà un bacio molto passionale che li trasporterà addirittura sotto le lenzuola. Purtroppo, l'amore della ragazza non sarà sincero e gli appassionati scopriranno che quest'ultima è una spia di Francisca Montenegro. Gli spoiler, infatti, confermano numerosi colpi di scena all'interno della soap opera iberica.

Il Segreto: Lola e Francisca alleate

Le anticipazioni de Il Segreto rivelano che la fidanzata di Prudencio, grazie alla sua astuzia, riuscirà nel suo intento. Il giovane, infatti, si fiderà ciecamente di Lola e dopo le dimissioni di Marchena assumerà la giovane nel suo negozio. Le chiacchiere dei paesani, però, non tarderanno ad arrivare e anche l'Ortega inizierà ad avere qualche sospetto sulla buona fede della ragazza.

Quando scoprirà che il suo ex dipende è riuscito a mettere in sesto la vecchia attività e a comprare un furgoncino nuovo per le consegne, capirà subito che qualcuno gli ha teso una trappola. Con un semplice stipendio nella sua bottega è impensabile che Marchena sia riuscito a far decollare l'azienda. Di conseguenza, il timore di essere circondato da persone poco affidabili farà scaturire qualche dubbio proprio in Lola.

Prudencio sospetta della sua amata

I primi sospetti su Lola, da parte di Prudencio, inizieranno quando si vedrà quasi costretto ad accettare un'affare molto rischioso. Nel dettaglio, la ragazza insisterà affinchè lo strozzino possa concedere un prestito ad una persona senza alcuna garanzia. Fortunatamente, però, Ortega riuscirà a non farsi abbindolare dalla sua amata, salvandosi così dal piano di Francisca Montenegro.

L'uomo, in questione sarà un altro complice della perfida dark lady. Il Fratello di Saul, dopo lo strano 'movimento' di Lola metterà in dubbio la buona fede della sua compagna, avendone la certezza con la sua confessione.

Spoiler Il Segreto: Lola ammette le sue colpe

Le anticipazioni de Il Segreto di Puente Viejo, rivelano ancora altre novità. Il giovane Ortega, deluso e amareggiato dall'atteggiamento della sua fidanzata, riceverà il colpo di grazia parlando con Dolores.

Prudencio, infatti, verrà a conoscenza di un patto tra Lola e Francisca. Per tale ragione, deciderà di affrontare la sua donna la quale, dopo aver ammesso le sue colpe, spiegherà di aver agito in quel modo perché costretta. Le giustificazioni della ragazza, però, non serviranno a far cambiare idea al suo amato che oltre a lasciarla senza lavoro la inviterà a scomparire per sempre dalla sua vita.