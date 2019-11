Pago ha già dimenticato Serena Enardu? Nelle ultime ore si è diffuso il gossip riguardante un possibile nuovo amore del cantautore, il quale è apparso sempre più vicino a una delle tentatrici della seconda edizione di Temptation Island Vip. Non si tratta però di Valentina Galli che gli era stata di supporto quando la sua ex fidanzata si era avvicinata in maniera 'pericolosa' al tentatore Alessandro, bensì di un altro volto noto di Uomini e Donne, ossia Federica Spano, che era stata alla corte di Andrea Cerioli. Le parole dell'ex corteggiatrice, però, sembrerebbero mettere a tacere ogni illazione.

Cosa c'è tra Federica e Pago?

Pago, dopo al fine della sua relazione con Serena durata quasi sette anni, aveva affermato di non voler più pensare alle ragazze, almeno in questo momento della sua vita. Ma nelle ultime ore, sui social, si è diffusa a macchia d'olio la notizia di un possibile avvicinamento amoroso tra Pago e l'ex tentatrice Federica. I due sono apparsi sempre più spesso nelle Stories di Instagram e hanno passato molto tempo insieme.

Infatti la giovane ha accompagnato il cantautore a fare il suo ultimo tatuaggio per poi condividere con lui e la sua famiglia una cena.

Il feeling tra loro è apparso evidente a chi li segue sui social, ma per cercare di mettere a tacere il gossip, Federica ha voluto rispondere con chiarezza a tutti coloro i quali si domandano se fosse nato un amore. A chi ha chiesto con precisione cosa ci fosse tra lei e Pago, la Spano ha risposto che esiste solo una bella amicizia, sottolineando volutamente la parola 'bella', scrivendola in maiuscolo. Insomma, ogni dubbio pare essere fugato.

Il cantautore e la nuova amicizia con la Spano

Mentre Serena si preoccupa di mettere a tacere gli haters sui social Pago, che si è dichiarato da sempre molto innamorato della sua ex compagna, sembra voler rimettere in sesto la sua vita, anche appoggiandosi a nuove amicizie. D'altra parte anche al falò di confronto finale con Serena, il cantante aveva molto lodato il comportamento delle tentatrici presenti nel villaggio della Sardegna ed, evidentemente, il rapporto con Federica, piuttosto che quello con Valentina Gallo, si è fortificato anche perché i due hanno modo di poter stare vicini anche dal punto di vista geografico.

Attualmente, però, non pare esserci nulla di più che un bel rapporto di amicizia, anche se solo il tempo potrà dire se si potrà evolvere in qualcosa di più forte. Anche perché la rottura con la Enardu è davvero fresca: Pago, magari, prima di buttarsi una nuova relazione desidera prendersi del tempo, come ha più volte dichiarato. Sarà la frequentazione tra i due a delineare il futuro della loro conoscenza.