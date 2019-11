È l'indiscussa protagonista del Trono Over di Uomini e donne, facendo segnare allo show ottimi ascolti giorno dopo giorno. Gemma Galgani, nonostante le critiche presenti nei social network, permette al programma di Maria De Filippi di raggiungere dati Auditel a dir poco soddisfacenti come confermato dalla puntata di ieri 6 novembre. In essa, la dama torinese ha conosciuto un nuovo cavaliere, Juan Luis, che ha fin da subito attirato la sua attenzione.

Il risultato? Uno share più che positivo considerando che la puntata ha raggiunto il 24.2% pari 3.254.000 spettatori. E se da un lato i social network fanno ancora un gran parlare di quanto accaduto ieri, la curiosità va oltre pensando a quanto andrà in onda la prossima settimana. La coppia, infatti, continuerà a conoscersi meglio tanto che lui canterà in studio una specie di serenata per Gemma.

Uomini e donne: il primo bacio per Gemma

Proprio nel momento in cui sembrava profondamente delusa per la fine della frequentazione con Jean Pierre, ieri 6 novembre Gemma Galgani ha fatto la conoscenza con il cavaliere Juan Luis, di 57 anni, originario del Venezuela ma residente in Italia da quando aveva 13 anni.

Fin da subito, la torinese non ha nascosto un certo entusiasmo tanto da ammettere senza mezzi termini: "Sono molto emozionata e contenta perché mi ha trasmesso delle emozioni bellissime, sia per il ballo, sia per le parole che mi ha detto. L'ho sentito molto vicino e anche passionale". Juan Luis, che ha rivelato di considerare Gemma una persona elegante e sensibile, si è anche prestato a fare il gioco dell'uva al centro dello studio, come proposto da Tina Cipollari.

E qui, è persino arrivato un bacio a stampo che ha inevitabilmente emozionato Gemma. Così, infatti, ha commentato: "Non mi sembra vero di aver ricevuto un bacio senza troppa fatica, sono al settimo cielo".

Spoiler Uomini e donne: Juan Luis dedica una serenata a Gemma

Dopo avere seguito la puntata di Uomini e donne di ieri 6 novembre, ampiamente dedicata a Gemma Galgani, i telespettatori del Trono Over non possono fare a meno di chiedersi come si evolverà il percorso di conoscenza con Juan Luis.

Ci saranno degli sviluppi positivi o anche lui si tirerà indietro come accaduto con Jean Pierre? In attesa di seguire i prossimi appuntamenti, in onda la prossima settimana, i fan del programma possono comunque soddisfare la curiosità con le anticipazioni rese note da Il Vicolo delle News e relative alla registrazione effettuata lo scorso 2 novembre. In essa, Gemma è apparsa visibilmente emozionata per essere uscita con il suo cavaliere tanto che Tina Cipollari ha chiesto l'intervento del medico per guarire la sua tachicardia.

In studio, Juan Luis ha rinnovato il suo interesse, dedicandole una serenata che ha visibilmente soddisfatto la dama torinese, ammaliata dai suoi modi.