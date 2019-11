Mancano poco più di due mesi al debutto della 70esima edizione del Festival di Sanremo, quella che sarà condotta da Amadeus dal 4 all'8 febbraio 2020. Il sito de "Il Messaggero" ha redatto la lista dei cantanti che potrebbero gareggiare tra i "Big", ma ha anche fatto i nomi delle due donne che sarebbero in pole position per affiancare il conduttore all'Ariston. Tra i tanti ospiti ai quali starebbe pensando il padrone di casa, spiccano sia star internazionali come Lady Gaga che artisti nostrani (Jovanotti, Ferro ed Emma).

I nomi dei possibili 'Big' di Sanremo

Nelle ultime ore, si sta facendo un gran parlare dell'articolo che "Il Messaggero" ha dedicato al cast del prossimo Festival di Sanremo: oltre a confermare la sempre più probabile partecipazione di Chiara Ferragni e Diletta Leotta nel ruolo di vallette, il sito d'informazione ha elencato i nomi degli artisti che potrebbero gareggiare dal 4 all'8 febbraio all'Ariston.

Stando alle voci che circolano nell'ambiente, i cantanti candidati alla popolare kermesse di Rai sarebbero: Al Bano Carrisi forse in coppia con Romina Power, Piero Pelù, Noemi (con un brano scritto per lei da Fabrizio Moro), Marcella Bella, Umberto Tozzi con Raf, Marco Masini, Arisa, Alberto Urso e Giordana Angi da Amici, Matteo Bocelli (figlio del tenore Andrea), Elodie, Annalisa, Fred De Palma, Elettra Lamborghini, Riki e Tommaso Paradiso senza i The Giornalisti.

La stampa, dunque, sostiene che Amadeus stia mettendo su un gruppo di "Big" molto variegato: dagli idoli dei ragazzi di oggi a quelli che fanno parte della storia della musica, per cercare di catturare l'attenzione di un pubblico sempre più ampio.

Grandi ospiti per il Festival di Amadeus

Il sito de "Il Messaggero", inoltre, conferma che ad affiancare il conduttore sul palco dell'Ariston dovrebbero essere due bionde molto amate: Diletta Leotta e Chiara Ferragni che, stando ad insistenti voci, sarebbero vicinissime alla firma del contratto.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Anticipazioni Tv Festival Sanremo

Per quanto riguarda gli ospiti che si alterneranno durante tutte e 5 le serate, si sa soltanto che Amadeus intende accogliere nel suo Festival sia artisti italiani che internazionali: Lady Gaga, per esempio, sarebbe uno dei sogni nel cassetto del presentatore.

Tra i cantanti di casa nostra, invece, pare sia praticamente certa la partecipazione ad almeno una delle puntate di Tiziano Ferro e Jovanotti, che dovrebbero esibirsi in un'arena che sarà costruita all'esterno del teatro Ariston.

Sempre su questo argomento, "Tvblog" anticipa che anche Emma Marrone dovrebbe essere una delle ospiti della kermesse di Rai 1: dopo aver gareggiato in due passate edizioni (avendone vinta una con "Non è l'inferno") ed essere stata valletta di Carlo Conti nel 2015, si dice che quest'anno la pugliese tornerà a Sanremo sia per presentare il film "Gli anni più belli" di Gabriele Muccino (del quale è una delle protagoniste), che per festeggiare i suoi primi 10 anni di carriera.