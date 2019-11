Secondo le ultime anticipazioni della soap opera spagnola 'Il Segreto', nelle puntate che andranno in onda in Spagna su Antena 3 dal 2 al 5 dicembre ci saranno tantissime novità e colpi di scena. Inoltre, c'è da ricordare che il 6 dicembre non verrà trasmessa la soap in quanto è festa nazionale nel paese iberico.

In particolare, Raimundo Ulloa inizierà a sospettare che la Marchesa Isabel e la sua ancella Antonita in realtà sanno molto di più di quanto lasciano credere su dove si trovi Donna Francisca Montenegro. Infatti, il marito della Matrona e Mauricio Godoy sospetteranno che la donna è segregata all'interno di una stanza segreta della tenuta de La Habana.

La Montenegro avrà sempre più nostalgia di sua marito e di ritornare alla Casona

Intanto, sempre le ultime anticipazioni delle puntate spagnole della prossima settimana rivelano che alla Casona si celebrerà il fidanzamento tra Adolfo De Los Visos e Rosa Solozobal. Proprio riguardo a ciò la Marchesa chiederà a sua nuora di vivere insieme a lei alla tenuta de La Habana dopo il matrimonio con suo figlio. Intanto, la Montenegro sentirà sempre di più la mancanza di suo marito. E così Antonita andrà a prenderle i suoi fiori preferiti.

In questa circostanza incontrerà il marito della donna e si lascerà scappare alcune informazioni che saranno molto utili per il vecchio locandiere. Poi, Antonita racconterà il tutto ad Isabel che confesserà alla sua domestica che nel caso in cui l'Ulloa dovesse diventare un problema, non esisterebbe nemmeno un secondo ad eliminarlo.

L'Ulloa non si arrenderà finché non avrà ritrovato sua moglie

Poco dopo, la madre di Adolfo e Tomas De Los Visos racconterà a Francisca tutti i dettagli della festa di fidanzamento alla Casona.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Serie TV Anticipazioni Tv

Sarà proprio in questo momento che la Matrona racconterà ad Isabel di sentire la mancanza della sua residenza e di sentirsi tanto sola. Successivamente ci sarà un incontro tra la Marchesa e il vecchio locandiere e quest'ultimo domanderà alla donna se sua moglie è coinvolta nella trattativa per l'acquisizione della Casona. Ma ovviamente, la De Los Visos negherà tutto. Più tardi, Raimundo incontrerà il Godoy e i due sospetteranno che la Montenegro sia tenuta segregata contro la sua volontà a La Habana.

Successivamente, L'Ulloa incontrerà per caso il muratore che mesi prima aveva lavorato all'edificazione di una parete alla tenuta de La Habana che doveva ospitare una persona molto importante. Proprio per questo motivo, il vecchio locandiere intensificherò le ricerche per ritrovare sua moglie. Infatti, l'uomo non si arrenderà finché non l'avrà ritrovata.

Non ci resta che aspettare la messa in onda in Spagna di questi nuovi episodio per scoprire come andranno a finire le vicende nel piccolo paesino di Puente Viejo.

Intanto, queste puntate andranno in onda su Canale 5 tra sette mesi.