Luca Onestini in queste ore ha puntato il dito contro Ivana Icardi. L’accusa del romagnolo nei confronti dell’ex gieffina è quella di aver detto delle cose non veritiere sul conto del fratello, Gianmarco Onestini.

Tutto è iniziato con la partecipazione di Gianmarco alla versione spagnola del Grande Fratello. In una delle ultime puntate, la sorella di Mauro Icardi sarebbe stata invitata sul piccolo schermo per parlare del rapporto con Gimbo.

Di fronte alle telecamere, Ivana avrebbe dichiarato di essere stata 'sedotta e abbandonata' proprio dal giovane.

Ricordiamo che, durante la versione italiana del GF, Gianmarco e Ivana avevano mostrato un certo feeling. Tuttavia Onestini jr aveva poi deciso di tornare sui suoi passi e proprio questa sorta di rifiuto da parte del romagnolo sarebbe stato mal digerito dall’ex coinquilina del reality-show.

Luca Onestini furioso con Ivana Icardi

Le ultime dichiarazioni di Ivana Icardi hanno scatenato l’ira di Luca Onestini. Il fidanzato della Mrazova attraverso un post pubblicato su Instagram ha deciso di scendere in campo per difendere il fratello Gianmarco, dalle accuse dell’ex gieffina: “Proprio lei che, per partecipare al GF in Italia, si è messa a sparare in faccia alla sua famiglia”. Secondo Luca, Ivana avrebbe partecipato al programma di Canale 5 solo per il rapporto complicato con il fratello Mauro e la cognata Wanda Nara.

Inoltre, lo speaker radiofonico ha definito la Icardi una donna disposta a tutto pur di accendere i riflettori su di sé. Prima di concludere il suo sfogo, Luca Onestini ha rincarato la dose nei confronti di Ivana Icardi: “A me dispiace che abbiano chiamato Joaquin Phoenix per fare Joker, lei come buffona sarebbe stata perfetta".

Gianmarco accusato di essere un ‘Don Giovanni’

Gianmarco Onestini in queste ore è finito al centro di un’aspra polemica.

Il concorrente del GF Vip di Spagna è stato accusato di essere un ‘Don Giovanni’, a causa della vicinanza con Arada. Tale accusa sarebbe arrivata, poiché la concorrente è sposata.

Di fronte alle accuse su Gimbo, anche in questo caso è intervenuto Luca Onestini. Il giovane attraverso un post in lingua iberica, ha precisato che suo fratello non si è mai fidanzato in un reality. Poi ha aggiunto che lui non è l’unico responsabile della vicinanza ad Arada.

Secondo Luca, sarebbe quest’ultima a dover prendere le distanze se realmente fosse innamorata di suo marito. Infine, lo speaker radiofonico ha invitato il marito di Arada a prendersela con sua moglie piuttosto che sparare a zero su un ragazzo giovane, single, pulito e di un altro Paese.