La puntata di Beautiful trasmessa ieri, 26 novembre, era particolarmente attesa dai telespettatori americani, ansiosi di scoprire quale sarebbe stato l'epilogo del confronto tra Ridge e Brooke. Quest'ultima, sollecitata da Thomas a dire la verità, ha informato il marito delle recenti vicissitudini del ragazzo e del timore che lui fosse morto dopo la caduta nella vasca dell'acido (che in realtà era solo una soluzione detergente). L'incredibile segreto tenuto dalla moglie, arrivata a nascondergli la presunta morte del figlio, non ha potuto essere accettato dallo stilista.

A questo punto, ormai certo che il loro matrimonio fosse giunto al capolinea, Ridge se n'è andato di casa e a nulla sono servite le suppliche di Brooke per convincerlo a cambiare idea.

Anticipazioni Beautiful: Ridge scopre le bugie di Brooke

La notizia era nell'aria da giorni, visto che le anticipazioni americane di Beautiful indicavano un cambiamento epocale nel rapporto tra Ridge e Brooke. La discussione che i coniugi Forrester hanno avuto nella puntata del 26 novembre non ha deluso le aspettative, dato che lo stilista è apparso sconvolto all'idea che la moglie gli abbia mentito sulla presunta morte di Thomas.

Nel loro faccia a faccia, lei ha cercato di giustificare il suo comportamento: stava solo aspettando di schiarirsi le idee e permettere a Hope di tranquillizzarsi prima di riportare al marito la verità sul 'decesso'. Ma le sue giustificazioni non hanno convinto Ridge secondo il quale, solo pochi mesi prima, la Logan aveva inveito con Thomas per il segreto da lui tenuto sulle sorti di Beth, al punto da ritenerlo ancora una persona instabile. Forrester ha quindi aggiunto che più volte in passato è stata perdonata per i suoi errori mentre lei, oggi, non intende fornire lo stesso beneficio del dubbio a Thomas. A questo punto, ha sottolineato di non riuscire più a vederla con gli stessi occhi di prima.

Trame americane di Beautiful, Ridge a Brooke: 'È finita'

L'epilogo del confronto avvenuto tra Ridge e Brooke nelle trame americane di Beautiful è apparso inevitabile. La Logan ha cercato di ricordare al marito come, tra loro, non ci sia mai stata la parola fine ma questa volta Ridge non ha voluto fare un nuovo passo indietro. Ha quindi precisato: "Ti amerò per sempre ma è finita". E, mentre le lacrime sgorgavano in entrambi, lui ha lasciato la villa e se n'è andato. Nelle prossime puntate troverà conforto in Shauna Fulton che gli rinnoverà il desiderio di stargli vicino in questo momento difficile.

E tra loro non potrà mancare un nuovo bacio, a conferma di come il loro flirt potrebbe presto trasformarsi in una vera relazione sentimentale.