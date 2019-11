Con le nuove piattaforme AppleTV+ e Disney+, il colosso Netflix si prepara al contrattacco, anche se consapevole di poter primeggiare ancora per un bel po', sia per gli investimenti che per la quantità dei contenuti. Tra i film che saranno distribuiti dalla piattaforma statunitense debutta oggi 27 novembre 'The Irishman'. L'ultima pellicola diretta da Martin Scorsese e prodotta da Netflix ha come protagonista Frank Sheeran, un sicario della mafia realmente esistito, interpretato da Robert De Niro.

Il film è l'adattamento cinematografico del saggio di Charles Brandt, 'L'irlandese. Ho ucciso Jimmy Hoffa' e prima di approdare sulla piattaforma è stato presentato in anteprima durante l'ultimo New York Film Festival e successivamente proiettato in alcuni Cinema selezionati.

Trama di The Irishman, il nuovo film di Scorsese dal 27 novembre su Netflix

L'ultimo film diretto da Martin Scorsese arriva oggi 27 novembre su Netflix. 'The Irishman' racconta la storia di Frank Sheeran che, ormai invecchiato, ripercorre con la mente la sua carriera di killer.

Tutto inizia nella Seconda Guerra Mondiale quando uccide senza pietà i prigionieri tedeschi. Una volta terminato il conflitto, l'uomo trova lavoro come camionista e inizia a rubare della merce. Da imbroglione diventa ben presto assassino per conto della criminalità organizzata americana. Al servizio della famiglia Bufalino, Frank diventa il più efficiente sicario della mafia tanto da essere messo ad affiancare Jimmy Hoffa, un sindacalista colluso con la malavita. Il protagonista diventa il suo uomo di fiducia e da qui la sua storia si intreccia agli eventi più celebri della storia americana, dal fallimento della spedizione a Cuba all'omicidio di John Kennedy, dal Watergate fino alla scomparsa dello stesso Hoffa, ancora oggi avvolta nel mistero.

Cast e curiosità su The Irishman, in streaming su Netflix

The Irishman è disponibile su Netflix e si compone di un cast d'eccezione: Robert De Niro interpreta il protagonista Frank Sheeran, un sicario della mafia che commette gli omicidi non esprimendo alcun sentimento o emozione, riservato, distaccato e senza rimorsi; Al Pacino recita nel ruolo di Jimmy Hoffa, corrotto, grande oratore e leggendario sindacalista; Joe Pesci torna sullo schermo dopo dieci anni nei panni del boss Russell Bufalino. Ai tre principali interpreti si aggiungono al cast Harvey Keitel, Stephen Graham, Bobby Cannavale, Ray Romano, Anna Paquin e Stephanie Kurtzuba.

Nel film 'The Irishman' ritorna il trittico Scorsese-De Niro-Pesci di 'Quei bravi ragazzi', il pluripremiato film acclamato dalla critica. Nella pellicola, disponibile sulla piattaforma da oggi 27 novembre, sono stati utilizzati gli effetti speciali della Industrial Light & Magic, necessari prima per ringiovanire di alcuni decenni gli attori che sono ultrasettantenni e poi per invecchiarli oltre gli ottant'anni.