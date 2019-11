In questi giorni, Uomini e donne Magazine ha pubblicato la prima intervista di coppia di Ida Platano e Riccardo Guarnieri. A poco tempo dal loro attesissimo ritorno di fiamma, i due ex protagonisti del Trono Over si sono raccontati sulle pagine della rivista ufficiale del programma. La bresciana, in particolare, ha palesato il disagio che prova spesso quando è con il fidanzato: secondo lei, infatti, il personal trainer è a tal punto perfetto da non farla sentire a suo agio in tante situazioni.

Ida e Riccardo si raccontano dopo il ritorno di fiamma

La seconda chance che Ida ha deciso di dare a Riccardo due settimane fa circa, ha reso felici la maggior parte dei telespettatori, che hanno sempre fatto il tifo per la coppia. Uomini e Donne Magazine ha intervistato i piccioncini a pochi giorni dal loro ricongiungimento, e gli ha chiesto come stanno vivendo questo periodo idilliaco.

"Io ero titubante all'idea di riprovarci, perché ci sono tante paure che mi frenano nei suoi confronti.

Ho deciso di darci questa possibilità e voglio mettercela tutta. L'amore per lui è sempre stato grandissimo", ha fatto sapere la Platano.

Sebbene il sentimento per Guarnieri sia ancora molto forte, c'è qualcosa che preoccupa l'ex dama del Trono Over: "Ogni tanto mi sento inferiore a lui. Lo vedo sempre super perfetto e questo mi mette a disagio". La parrucchiera, inoltre, ha raccontato di essersi trovata spesso in situazioni spiacevoli perché alcuni suoi comportamenti non andavano a genio al suo compagno.

"Lui è un signore, mentre io sono più selvaggia", ha aggiunto la bresciana nello sfogo che tutti i siti di Gossip stanno riportando in queste ore.

Riccardo elogia Ida: 'Donna forte e perfetta'

Guarnieri, dal canto suo, ha confermato a U&D Magazine che le sue intenzioni sono serissime: "Se stavolta riusciamo a capirci, le promesse che le ho fatto in passato valgono ancora".

Al giornalista che gli ha domandato se si è mai accorto del disagio che Ida prova quando gli sta accanto in certe situazioni, Riccardo ha risposto: "Questa è una sensazione che lei si porta dentro e che ci ha già creato tanti problemi, in quanto alimenta la sua gelosia".

"Per me, è sempre stata all'altezza", ha fatto sapere l'ex cavaliere del Trono Over prima di fare un bell'attestato di stima alla sua ritrovata compagna.

"Ida è sempre stata Ida: una donna forte e perfetta, che è stata in grado di costruirsi una vita da sola".

Insomma, tra gli ex protagonisti di Uomini e Donne le cose sembrano procedere per il verso giusto, perciò è improbabile che i due partecipino alle prossime registrazioni del programma, che hanno deciso di lasciare insieme per la gioia di tutto il pubblico.