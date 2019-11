Nel 2020 partirà la quarta edizione del Grande Fratello Vip e l'attesa per i nomi dei concorrenti ufficiali è sempre più grande. Già in passato, nelle precedenti edizioni, abbiamo visto entrare dalla famosa porta rossa diversi personaggi che avevano partecipato a Uomini e donne. Tre dei nomi più famosi sono senza dubbio Giulia De Lellis, Andrea Damante e Luca Onestini. Ovviamente nella nuova edizione, che inizierà tra qualche mese, tutti si aspettano la presenza di qualche ex tronista, ex corteggiatore o ex corteggiatrice.

Passare da Uomini e Donne al Grande Fratello Vip sembra davvero un passo certo, ma sicuramente non lo è per tutti. Sulla nuova edizione sappiamo una cosa: diversi ex volti della trasmissione più seguita di Maria De Filippi hanno fatto il provino.

Possibili concorrenti del Grande Fratello Vip

I personaggi che hanno deciso di fare il provino per la nuova edizione del Grande Fratello Vip sono davvero tanti, molti più di quanto possiamo immaginare.

Tra i nomi più sicuri spunta, però, Andrea Zelletta, uscito dalla trasmissione della De Filippi lo scorso giugno in compagnia della sua scelta Natalia Paragoni. Zelletta si sta dando molto da fare come deejay e la sua passione per la musica e il suo possibile ingresso al Grande Fratello non possono non far pensare al percorso fatto da Andrea Damante. Andrea non è l'unico possibile nome in lista per aprire la porta rossa.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Uomini E Donne Grande Fratello

A quanto pare, tra gli altri ex di Uomini e Donne potrebbe esserci Giordano Mazzocchi. In realtà, in precedenza si era parlato della possibile presenza nella casa della ex di Giordano, Nilufar Addati, ma lei stessa ha già confermato di non avere nessuna intenzione di partecipare alla trasmissione. Insieme a Giordano Mazzocchi ha fatto il provino un suo grande amico, anche lui insegnante di sci, single e molto giovane.

Stiamo parlando di Antonio Moriconi, che aveva partecipato a Uomini e Donne come corteggiatore della tronista Teresa Langella e in seguito aveva fatto il tentatore a Temptation Island. Due personaggi sicuramente molto amati dalle donne, che all'interno della casa più spiata d'Italia potrebbero davvero stupire.

Mariano Catanzaro probabilmente non ci sarà

Secondo i fan della trasmissione, che conoscono bene il carattere dei protagonisti, sarà molto più probabile vedere Giordano Mazzocchi all'interno della casa rispetto ad Antonio Moriconi.

La spiegazione è il carattere molto mite e tranquillo di Antonio, sicuramente diverso da quello di Giordano e da quello di Andrea. Insieme a Zalletta avrebbe fatto il provino anche Mariano Catanzaro, il cui carattere potrebbe essere molto più idoneo al Grande Fratello. In realtà le speranze che possa entrare sono veramente molto poche. Tra gli altri protagonisti di U&D che sarebbe stato bello vedere all'interno del Grande Fratello non si può non citare Lorenzo Riccardi, ma pare che il suo posto sia stato soffiato proprio da Andrea Zalletta.

Ancora qualche mese di attesa e vedremo chi riuscirà a partecipare al programma.