Federica Girardello uscirà ufficialmente dal cast de Il Paradiso delle Signore, almeno per il momento. L'uscita di scena di Nicoletta, il personaggio che interpreta nella soap di Rai 1, è dovuta a un impegno che l'attrice non poteva declinare. In ogni caso, Federica Girardello non ha escluso un ritorno.

Nicoletta Cattaneo lascia il Paradiso delle Signore: addio non definitivo

Nicoletta Cattaneo, il personaggio interpretato da Federica Girardello, sta per uscire di scena.

In queste settimane la protagonista, insieme a Cesare e a Riccardo, ha tenuto i telespettatori incollati alla tv, intenti nel seguire le vicende della sua tormentata storia d'amore. La Cattaneo, infatti, si trova tra due fuochi: da un lato ha Cesare, il marito, e dall'altro Riccardo, il suo grande amore e padre naturale di sua figlia Margherita. In queste settimane la giovane si troverà a dover fare una scelta molto importante per la sua vita.

Visti gli impegni dell'attrice, gli sceneggiatori hanno optato per un'uscita di scena soft: Nicoletta seguirà Cesare a Bari, in seguito all'importante offerta di lavoro che è gli è stata fatta.

Nicoletta non tornerà più a Milano? La Girardello ha affermato sul suo profilo Instagram che ha dovuto allontanarsi dal set per degli accordi che aveva preso prima che la quarta stagione fosse messa in cantiere.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Serie TV Anticipazioni Tv

L'attrice ha aggiunto "per ora non ci sarò nella serie. In futuro non lo so", una frase che fa ben sperare i moltissimi fan di una delle protagoniste principali de Il Paradiso delle Signore. La soap di Rai 1, in un primo momento, non prevedeva la quarta stagione e per questo motivo molti attori hanno optato per ruoli in altre produzioni. Solo dopo una forte insistenza dei numerosi fan, la Rai ha deciso di dare il via al seguito, con ottimi risultati di ascolti.

La Girardello ha anche chiarito il motivo della sua assenza al matrimonio di Federica De Benedettis e Giulio Maria Corso: non abitando a Roma, non le è stato possibile raggiungere la capitale in quel giorno a causa di alcuni impegni lavorativi.

La Cattaneo seguirà Cesare a Bari e andrà via da Milano

Nelle trame del Paradiso delle Signore 4, Riccardo farà di tutto per riprendersi la sua Nicoletta, persino tentando l'annullamento del matrimonio con Cesare Diamante, ma non servirà a niente.

La Cattaneo, alla fine, metterà da parte il cuore e i forti sentimenti che prova per il Guarnieri e deciderà di lasciare Milano per partire con suo marito e iniziare una nuova vita a Bari. Il Paradiso delle Signore 4 va in onda dal lunedì al venerdì, su Rai 1, a partire dalle 15:40. La storia principale di queste settimane è stata quella di Nicoletta Cattaneo; quale sarà la prossima?