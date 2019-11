C'era grande attesa da parte degli appassionati di Gossip su quello che sarebbe successo tra Belen Rodriguez ed Emma Marrone a "Tu sì que vales". A qualche giorno di distanza dall'imitazione che la pugliese ha fatto della sua ex rivale in amore, tra loro c'è stato un faccia a faccia nel programma che l'argentina conduce su Canale 5. Chi si aspettava freddezza o frecciatine tre le due, però, sarà rimasto deluso nel vedere i sorrisi e i gesti affettuosi che si sono scambiate davanti alle telecamere.

Emma e Belen 'complici' su Canale 5: pubblico spiazzato

Sono passati circa 8 anni da quando Belen Rodriguez portò via Stefano De Martino ad Emma Marrone: era il 2012, e tutti i protagonisti di questo chiacchierato triangolo amoroso facevano parte del cast di un serale di Amici. Oggi, a distanza di tanto tempo e soprattutto dopo il ricongiungimento dei "DeMartinez", sembra essere tornato il sereno anche tra l'argentina e la donna alla quale "rubò" il fidanzato quasi in diretta Tv.

Durante la puntata di "Tu sì que vales" che è andata in onda ieri, sabato 2 novembre, c'è stato un interessante faccia a faccia tra la presentatrice e la cantante, che è stata invitata per promuovere il suo nuovo album "Fortuna".

Ad introdurre l'artista sul palco, però, non è stata la showgirl ma Maria De Filippi: la giudice ha presentato al pubblico la salentina, che subito dopo ha intonato il singolo "Io sono bella", quello che Vasco Rossi ha scritto per lei.

A colpire l'attenzione dei curiosi, è stato soprattutto il momento in cui la moglie di De Martino è stata inquadrata mentre canticchiava il brano della Marrone e anche mentre ballava a tempo con Martin Castrogiovanni e Alessio Sakara.

La conduttrice padovana ha raggiunto Emma a centro studio e le ha fatto un grosso in bocca al lupo per il progetto discografico che ha appena lanciato, augurandole grande successo.

Il bacio tra Emma e Belen fa esultare il web

Dopo aver ringraziato tutti i presenti per l'affetto, Emma ha raggiunto il backstage, ma prima si è resa protagonista di un gesto che ha conquistato i telespettatori.

Dopo aver salutato Maria De Filippi, la pugliese si è avvicinata al tavolo dei conduttori di "Tu sì que vales" ed ha dato due baci a Belen: l'argentina è apparsa quasi stupita dallo slancio affettuoso che ha avuto la cantante nei suoi confronti, ma ha ricambiato con un grande sorriso.

Chi ha assistito a questo momento, non ha potuto non complimentarsi con la Marrone e con la sua "sportività": sui social network, infatti, in moltissimi hanno definito "una gran signora" oppure "una donna con D maiuscola" l'artista che si è mossa per salutare calorosamente la persona che qualche anno fa ha stravolto la sua vita sentimentale.