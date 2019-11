Oggi, domenica 3 novembre, nuovo appuntamento in programma con la Motogp di cui in mattinata si è corsa la gara del gran premio della Malesia, trasmessa in diretta televisiva esclusiva soltanto sui canali a pagamento di Sky. Gli appassionati di Motogp abbonati alla pay tv satellitare hanno dovuto mettere la sveglia all'alba per seguire le varie gare di questa domenica mattina; tuttavia, per chi non avesse ancora visto la corsa e l'esito finale, vi segnaliamo che sarà possibile rivedere la replica in differita in chiaro su Tv8, ma anche in streaming online attraverso l'applicazione Sky Go.

Dove rivedere la gara della Motogp di oggi 3 novembre in chiaro e streaming online

Nel dettaglio, infatti, per tutti i clienti Sky che non hanno seguito la gara della Motogp di oggi in diretta televisiva vi segnaliamo che sarà possibile rivederla in replica streaming online grazie all'applicazione free Sky Go, la quale vi permetterà di riguardare la corsa del gran premio della Malesia in qualunque momento lo desideriate, anche se siete in treno o pullman, dato che potrete rivederla comodamente dal vostro cellulare o tablet.

La messa in onda di questa nuova gara della Motogp è in programma anche in replica differita su Tv8. La messa in onda in chiaro della corsa della 'classe regina' è in programma questo pomeriggio a partire dalle ore 14, anche se i riflettori sul mondo delle due ruote verranno accessi sul canale 8 del digitale terrestre a partire dalle 11 di questa domenica 3 novembre, con la messa in onda delle repliche della gara di Moto 2 e Moto 3.

Quello con la Motogp non sarà l'unico appuntamento sportivo della giornata di oggi che verrà trasmesso in chiaro su Tv8. Possiamo anticiparvi, infatti, che in serata sarà trasmessa anche la diretta della gara del gran premio di Formula 1 che questa settimana farà tappa negli Stati Uniti D'America. Una domenica decisamente ricca per il canale 8, pronto a mettere a segno nuovi record di ascolti grazie alla messa in onda in chiaro delle gare di Motogp e Formula 1.

Risultati gara Motogp Malesia 2019: il trionfo finale di Vinales

Tornando alla gara del gran premio di Malesia disputata questa mattina, vi segnaliamo che ad avere la meglio al rush finale è stato Vinales, che si è portato a casa il titolo di vincitore di questa nuova tappa. Il pilota spagnolo della Yamaha è stato a dir poco impeccabile in tutte le traiettorie ed ha tenuto a debita distanza Marc Marquez.

Terzo posto, invece, per Andrea Dovizioso che era partito dalla decima posizione. Il nostro Valentino Rossi, invece, si è piazzato al quarto posto della classifica di questo gran premio che sarà ritrasmesso oggi pomeriggio su Tv8.