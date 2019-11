Il Paradiso delle Signore 4 continua ad appassionare i telespettatori con le storie del grande magazzino della Milano degli anni '60. Lunedì 25 novembre, inizierà una nuova settimana per i protagonisti che saranno coinvolti da molte novità nelle loro vite. Angela sarà portata a Villa Guarnieri dopo un crollo al circolo, mentre Agnese convincerà Salvatore a fare una proposta di matrimonio alla sua fidanzata. Adelaide, invece, continuerà a sperare in una storia tra Riccardo e Ludovica, quindi organizzerà un incontro tra i due.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore 4, lunedì 25 novembre: arrivano gli abiti di Gabriella

Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore 4 della puntata di lunedì 25 novembre, raccontano che al grande magazzino arriveranno finalmente i capi ideati da Gabriella, grazie al lavoro della fabbrica di Cosimo Bergamini. La ragazza sarà entusiasta vedendo il suo sogno da stilista che si realizza, ma la sua felicità sarà rovinata da una notizia spiacevole.

Il suo mentore parigino, Defois, infatti, si troverà ad affrontare un momento negativo.

Intanto, la signora Agnese parlerà con suo figlio Salvatore, facendogli capire che è arrivato il momento di dare una svolta alla sua storia d'amore. Per la Amato, il figlio dovrebbe chiedere la mano di Gabriella e iniziare a pensare a crearsi una famiglia con lei. Cosa ne penserà la ragazza che ha appena raggiunto l'obiettivo del lavoro dei suoi sogni ed è completamente presa dalla sua carriera?

Spoiler Il Paradiso delle Signore 4: Angela a villa Guarnieri

La trama della puntata de Il Paradiso delle Signore del 25 novembre, rivela che Adelaide continuerà con i suoi tentativi di far riavvicinare Riccardo a Ludovica. Grazie alla complicità di Flavia e Umberto, la contessa organizzerà un incontro al circolo per i due ragazzi. I piani di Adelaide, però, salteranno a causa di un imprevisto: al circolo, Angela avrà un crollo fisico, dovuto all'incidente provocato da Riccardo. Il giovane Guarnieri si sentirà responsabile dell'accaduto e, dopo aver soccorso la ragazza per primo, deciderà di farla portare a Villa Guarnieri.

Qui, più tardi, arriverà Marcello Barbieri a fare visita alla giovane cameriera. Come verrà accolta questa iniziativa di Riccardo da parte di Adelaide e Umberto? Non rimane che aspettare le prossime puntate che riveleranno questa ed altre verità.

Il Paradiso delle Signore 4 va in onda tutti i pomeriggi Rai 1, a partire dalle 15:40, dal lunedì al venerdì. Tutte le puntate della soap, inoltre, sono disponibili su Raiplay.

I telespettatori potranno guardarle in qualsiasi momento della giornata, dopo aver effettuato la registrazione al sito.