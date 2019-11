Sarà un inizio dicembre particolarmente vivace quello che caratterizzerà le trame della soap italiana Il Paradiso delle signore. In tale periodo, infatti, si rivedrà a Milano un personaggio molto amato ovvero Clelia Calligaris che sarà portatrice di brutte notizie sul marito. Il suo ritorno le darà la possibilità di ritrovare Luciano che non potrà trattenere l'emozione, informando anche Silvia della novità.

Insieme alla Calligaris, le anticipazioni di dicembre segneranno l'entrata in scena di Vincent Defois, il mentore di Gabriella a Parigi. Lo stilista confermerà quanto sia promettente il futuro dell'ex Venere, motivo per cui Salvatore si sentirà sempre più inadeguato. Nelle trame dal 2 al 6 dicembre, Riccardo tenterà di andare avanti con la sua vita, finendo per baciare Ludovica davanti agli occhi di Angela.

Spoiler Il Paradiso delle signore: Clelia e Luciano si rivedono

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore fino al 6 dicembre segnalano che una donna si presenterà davanti all'ingresso dei magazzini.

Si tratterà di Clelia Calligaris, che arriverà a Milano per risolvere alcune faccende legate alla morte del marito Oscar Bacchini. L'ex capo-commessa contatterà Roberta per un incontro e dimostrerà, fin da subito, di essere indecisa sul suo futuro. Non saprà, infatti, se fermarsi in città e ritrovare Luciano o guardarsi avanti, dimenticando i trascorsi con l'uomo che ama. Ma alcuni documenti, di cui avrà bisogno, renderanno necessario l'ingresso al Paradiso e il conseguente contatto con il suo vecchio mondo.

L'incontro con Luciano, a questo punto, sarà inevitabile: la coppia si ritroverà e fin da subito darà l'impressione di non essere ancora riuscita a dimenticare i sentimenti di un tempo. L'emozione provata, infatti, porterà Luciano a rivelare alla stessa Silvia che Clelia è riapparsa in città.

Trame Il Paradiso delle signore al 6 dicembre: arriva anche Vincent Defois

Clelia Calligaris non sarà l'unica novità delle puntate de Il Paradiso delle signore in onda a inizio dicembre.

Arriverà a Milano anche Vincent Defois, il mentore che si è occupato di Gabriella durante il suo soggiorno a Parigi. La Rossi sarà sorpresa dalla novità mentre lui non potrà trattenere l'entusiasmo per i modelli presentati dalla giovane stilista. La sua linea di abiti sarà un grande successo, causando la preoccupazione di Salvatore. Quest'ultimo non si sentirà all'altezza di una persona ormai proiettata verso un radioso futuro.

Ma una proposta inaspettata riaccenderà anche in lui la speranza di seguire la strada del successo! Ancora molto scosso per l'addio a Nicoletta (che appare ormai definitivo), Riccardo trascorrerà del tempo insieme a Ludovica, come sperato da Adelaide. La coppia apparirà molto vicina, tanto da scambiarsi un bacio. Angela sarà testimone del gesto romantico e non riuscirà a nascondere la sua delusione.