Domenica 24 novembre, dalle ore 21:00 su Rai 2, andrà in onda una nuova puntata di 'Che tempo che Fa', condotto da Fabio Fazio con la partecipazione di Filippa Lagerback e di Luciana Littizzetto (alla quale sono affidati gli spazi comici dello show). Nel corso della puntata vi saranno diverse interviste in esclusiva; tra queste al centro dell'attenzione vi è quella a Carola Rackete, che nella passata estate aveva attraccato a Lampedusa con la nave "Sea Watch 3" nonostante non le fosse stata concessa alcuna autorizzazione dalle autorità italiane.

Carola Rackete sarà in studio insieme a Giorgia Linardi e a Muhamad Diaoune

Nel corso della prossima puntata di 'Che tempo che fa', dunque, Fabio Fazio intervisterà Carola Rackete; la donna parlerà della sua vita, delle sue missioni a favore dei migranti e contro il cambiamento climatico e infine parlerà anche del suo libro "Il mondo che vogliamo. Appello all'ultima generazione", uscito ad inizio novembre.

Accanto alla "capitana" vi sarà Giorgia Linardi (portavoce italiana della Sea Watch 3) e Muhamad Diaoune, giovane calciatore della "Sant'Ambroeus F.C", club di Milano composto da rifugiati e da richiedenti asilo.

Nelle ultime ore, intanto, il leader della Lega Matteo Salvini è tornato ad attaccare Carola: "La tedesca speronatrice (in riferimento all'accusa mossa alla comandante di aver speronato una nave della Guardia di Finanza in occasione dell'attracco a Lampedusa, ndr) viene accolta con i soldi degli italiani quando dovrebbe stare in galera".

'Che tempo che fa', gli altri ospiti

Ma Carola Rackete non sarà l'unica protagonista della puntata di 'Che tempo che fa' del 24 novembre; è atteso in studio anche Tiziano Ferro, reduce dalla pubblicazione del suo nuovo album intitolato "Accetto Miracoli". Il cantante negli ultimi giorni è stato al centro di un polemica con il collega Fedez sul tema dell'omofobia; è probabile che anche nel corso dell'intervista con Fazio si possa tornare su questo argomento.

Prevista, poi, la partecipazione di Jannik Sinner, giovane tennista italiano reduce dalla vittoria degli ATP Next Generation. A soli 18 è riuscito a entrare nella top 100 dei tennisti al mondo: è il più giovane tennista italiano ad esserci riuscito.

Previsto poi un momento comico con un monologo di Enrico Brignano. Fazio intervisterà poi il Monsignore Nunzio Galantino, che presenterà al pubblico il suo libro "Sul Confine".

Interverranno, nel corso della puntata, anche Paolo Gentiloni (ex Presidente del Consiglio e Commissario Europeo per gli affari economici e monetari) e lo scrittore Roberto Saviano. Infine, è prevista anche la partecipazione di Max Pezzali, che presenterà al pubblico il suo ultimo pezzo "In questa città".

In seconda serata, durante "Il tavolo di Che tempo che Fa" vi saranno ospiti Mara Maionchi e Lello Arena.

'Che tempo che fa' sarà visibile anche in diretta streaming dal sito di 'Rai Play'.