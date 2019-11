Il Paradiso delle Signore 4, in merito alle puntate che verranno trasmesse dal 18 al 22 novembre, riserverà molte novità per le vite dei protagonisti. In particolar modo, Riccardo affronterà un periodo molto buio della sua esistenza, a causa della partenza di Nicoletta. Inoltre, al Paradiso arriverà una nuova Venere e Agnese conoscerà meglio Armando. Infine, Marta e Vittorio diventeranno genitori.

Anticipazioni Il paradiso delle Signore dal 18 al 22 novembre: Riccardo sarà preso dalla disperazione

Le anticipazioni de Il paradiso delle signore 4, preannunciano diverse novità per le puntate in onda dal 18 al 22 novembre..

Riccardo farà preoccupare la zia Adelaide in quanto, a causa del suo dolore per la partenza di Nicoletta, non rientrerà a casa. Il ragazzo si ubriacherà al circolo e sfogherà la sua rabbia con Angela, in quanto quest'ultima si rifiuterà di versargli ancora da bere. In quella stessa serata, il Guarnieri scriverà una lettera in cui manifesterà tutta la propria disperazione, ma finirà per dimenticarla al bar.

Nel corso della settimana, Riccardo vivrà un periodo molto negativo della sua vita e spesso lo sconforto finirà per prendere il sopravvento. In ogni caso, Riccardo avrà anche molte persone accanto per aiutarlo. Marta e Vittorio cercheranno di sostenerlo: anche il suo amico Cosimo non lo lascerà solo. Quest'ultimo organizzerà un pranzo al circolo per provare a far uscire il giovane Guarnieri: in questa occasione Riccardo si scuserà con Angela per il comportamento scortese della sera in cui fu preda dell'alcool, riconoscendo anche la premura che la cameriera ebbe nei suoi confronti.

Più tardi, Riccardo partirà per qualche giorno per la Liguria, ma al suo ritorno vedrà il filmato girato a casa Cattaneo da Nicoletta, Cesare e Margherita, finendo per commettere un gesto estremo. Angela, nel frattempo, ritroverà la lettera e si sentirà coinvolta inesorabilmente dalla disperazione del ragazzo.

Trame Il Paradiso delle Signore 4: Marta è incinta

Le trame de Il Paradiso delle Signore dal 18 al 22 novembre, svelano che Marta scoprirà di essere incinta. Lei e Vittorio comunicheranno la lieta notizia prima alla zia Adelaide e a Umberto e successivamente anche al 'Paradiso'.

Al grande magazzino, inoltre, verrà scelta una nuova Venere in sostituzione di Nicoletta: si tratterà di Patrizia, una ragazza molto preparata. Ben presto, però, Vittorio scoprirà che la nuova arrivata nasconde un segreto. Intanto, a casa Cattaneo, la tristezza di Silvia e Luciano per la partenza di Nicoletta, sarà colmata da una bella notizia: arriverà una lettera di Federico che annuncia il suo ritorno per Natale.

Inoltre, Agnese sarà invitata a cena a casa dei Cattaneo e si incontrerà per caso con un altro ospite: Armando. I due coglieranno l'occasione per conoscersi in maniera più approfondita.