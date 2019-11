Tù sì que vales, programma di Canale 5 condotto da Belen Rodriguez, Martin Castrogiovanni e Alessio Sakara è arrivato alla quarta puntata. Durante la serata si sono esibiti tanti concorrenti che hanno messo in mostra il loro talento e che hanno stupito i giurati Maria De Filippi, Rudy Zerbi, Teo Mammuccari e Gerry Scotti e la giuria popolare capitanata da Sabrina Ferilli. Proprio quest'ultima, ha fatto parecchio discutere il pubblico a casa per via di un dettaglio piuttosto particolare e misterioso.

Infatti, molti hanno notato l'improvvisa sparizione di Sabrina in studio e si sono chiesti per quale motivo ci fosse Belen al suo posto. Gerry ha fatto chiarezza sul probabile motivo dell'assenza temporanea dell'attrice romana. Ma a scatenare la massima ilarità sono stati soprattutto i suoi audaci commenti di apprezzamento sul gruppo di spogliarellisti 'Candymen'.

Sabrina Ferilli sparisce dallo studio: Gerry fa 'chiarezza'

Nel corso della quarta puntata di Tù sì que vales, la maggior parte dei telespettatori ha notato l'improvvisa sparizione di Sabrina Ferilli dallo studio.

"Il vero mistero di stasera è capire dove sparisce Sabrina Ferilli tra un numero e l'altro" ha commentato un utente su Twitter. "Sabrina Ferilli cacciata per eccesso di bellezza" ha ironizzato qualcun altro, riferendosi all'assenza della giurata. "Sparita la Ferilli. È andata a chiedere a Pallotta di darsi una mossa e vincere uno scudetto prima del 2068" ha twittato un altro utente divertito. Poi, qualcun altro ha chiesto per quale motivo Belen Rodriguez si è seduta al posto della giurata popolare: "Ma perché Belen ogni tanto va al posto della Ferilli?".

Alcuni utenti si sono scagliati contro la Rodriguez per alcuni suoi atteggiamenti: "E Belen in mezzo alla gente anche lei !!! Niente non ce la fa a stare al suo posto !!! Se non si fa riprendere le viene la depressione!". Insomma a quanto pare il motivo dell’evanescenza di Sabrina in studio è rimasta un mistero della puntata di sabato 9 novembre, ma qualcuno ha azzardato a dare qualche spiegazione.

A pensarci è stato Gerry Scotti che ha chiesto alla Ferilli: "Ogni tanto fai qualche sparizione e poi riappari, ma come mai?". Poi, il collega ha aggiunto: "Forse, starà programmando qualche scherzo?". La risposta della Ferilli è stata piuttosto contenuta e senza altri dettagli aggiuntivi: "Può darsi di sì". Insomma, la vera motivazione non è ancora emersa e molto probabilmente lo saprà soltanto la redazione del programma.

Il vero mistero di stasera è capire dove sparisce Sabrina Ferilli tra un numero e l'altro.#TuSiQueVales — Thresh🌕ld 🌩️🌧️⛈️ (@HeyThreshold) November 9, 2019

Sabrina Ferilli cacciata per eccesso di bellezza #tusiquevales — Assiduam3nte (@assiduam3nte) November 2, 2019

Sparita la Ferilli. È andata a chiedere a Pallotta di darsi una mossa e vincere uno scudetto prima del 2068.#tusiquevales — Nicola (@kolino1976) November 9, 2019

Ma perché belen ogni tanto va al posto della Ferilli? #tusiquevales — Leda (@Leda01900203) November 9, 2019

#tusiquevales E Belen in mezzo alla gente anche lei !!! Niente non ce la fa a stare al suo posto !!! Se non si fa riprendere le viene la depressione !!! — Silvia ...(Fan) (@RoratoSilvia) November 9, 2019

Sabrina stregata dai Candymen

La presenza di Sabrina Ferilli in questa nuova edizione di Tù sì que vales ha dato sicuramente del pepe e si nota quando sul palcoscenico si presentano i Candymen, cinque uomini affascinanti dal fisico scultoreo che si sono esibiti in uno striptease.

Dopo l'esibizione, la Ferilli si è lasciata andare in un commento piuttosto piccante, credendo di non essere ascoltata: "Maria hai visto che boni questi? Certo che cu.. che avevano…!". La De Filippi è scoppiata a ridere e ha ricordato alla Ferilli di essere microfonata. Sabrina, incurante di tutto, ha dichiarato: "Vabbé ora non siamo in onda, poi al massimo lo cancellano". Invece tutto è stato mandato in onda dalla regia.