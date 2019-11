Il Paradiso delle Signore 4 continua ad emozionare i suoi numerosi telespettatori. In questi ultimi giorni la mancanza di Nicoletta è palpabile e molte cose ancora succederanno a Milano nelle vite dei personaggi della soap ambientata negli anni '60. Nella puntata di mercoledì 20 novembre, Luciano e Silvia saranno più vicini, mentre Riccardo sarà sempre più disperato per i progetti d'amore andati in fumo e deciderà di partire per qualche giorno. I Guarnieri intanto penseranno al patrimonio delle Brancia, mentre Armando e Agnese avranno occasione di conoscersi meglio.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore 4, mercoledì 20 novembre: Riccardo va a Rapallo

Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore 4 di mercoledì 20 novembre raccontano che a casa Cattaneo la mancanza di Nicoletta rafforzerà il rapporto tra i coniugi: Silvia e Luciano cercheranno di ristabilire un nuovo equilibrio tra loro e di affrontare insieme questo momento poco piacevole. Per Riccardo, invece, le cose andranno diversamente: il giovane si sentirà solo e disperato per aver perso la sua amata e, per provare a reagire a questa difficile situazione, deciderà di partire per Rapallo.

Nella villa di famiglia, il giovane Guarnieri spererà di trovare la serenità perduta e metabolizzare la fine della storia d'amore con Nicoletta.

Nel frattempo, Umberto e Adelaide procederanno con i piani per sottrarre il patrimonio alle Brancia. Ludovica saprà da Cosimo che la Cattaneo si è trasferita a Bari con suo marito e penserà che la partenza di Nicoletta possa essere per lei un'occasione per avvicinarsi a Riccardo.

Agnese e Armando a cena dai Cattaneo

La trama de Il Paradiso delle Signore 4 di mercoledì 20 novembre rivela che ci saranno novità anche a casa Amato. Agnese si ritroverà a cena a casa Cattaneo e scoprirà piacevolmente che non è l'unica invitata: ci sarà anche Armando. La signora Agnese e il magazziniere coglieranno l'occasione di questo incontro casuale per approfondire ulteriormente la loro conoscenza.

Per Marta e Vittorio sarà decisamente un periodo pieno di gioia: dopo il matrimonio, infatti, i giovani sposi aspettano un bambino e decideranno di dare la lieta notizia anche in famiglia. I primi a saperlo saranno Umberto e Adelaide e, successivamente, la piacevole novità verrà condivisa anche con i dipendenti al Paradiso delle Signore.

Il Paradiso delle Signore 4 va in onda tutti i pomeriggi a partire dalle 15:40 su Rai Uno, dal lunedì al venerdì.

Su Raiplay, invece, è possibile rivedere tutte le puntate trasmesse in televisione: il servizio è gratuito e per potervi accedere è sufficiente effettuare una registrazione.