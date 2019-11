Le emozioni sono state tante nella puntata di Un posto al sole di ieri, 18 novembre. Accantonate le vicende di Diego Giordano con tutti gli annessi del caso, l'episodio ha concesso ampio spazio al delicato tema dell'omofobia. Protagonista indiscussa del giorno è stata Carla Parisi, aggredita da un gruppo di 'trogloditi' e soccorsa da Vittorio. Quest'ultimo ha poi raccontato l'accaduto alla radio e sarà proprio questo il punto di partenza dell'appuntamento di oggi 19 novembre, in onda su Rai 3 a partire dalle ore 20:45.

Proseguirà, infatti, il dibattito tra il figlio di Guido e Michele Saviani che, in trasmissione, parleranno delle angherie alle quali si sottopongono le persone che, come Carla, hanno fatto una difficile scelta di vita. Spazio anche ai problemi di Bianca, causati dalla sua nuova maestra, oltre che ad una importante proposta che Serena farà a Filippo.

Un posto al sole anticipazioni: Vittorio prende a cuore la storia di Carla

Le anticipazioni di Un posto al sole di oggi, 19 novembre, confermano l'ampio spazio dedicato all'omofobia, dopo l'aggressione che ha coinvolto Carla.

Sarà Vittorio a parlare della questione alla radio e la sua delicatezza, insieme alla bravura nel trattare un tema tanto importante, stupirà Michele, che accompagnerà il ragazzo nella puntata speciale del suo programma. Il figlio di Guido dimostrerà di tenere particolarmente alle sorti di Carla e di chi, come lei, ha sentito il bisogno di sottoporsi all'operazione di cambio di genere. Anche Mia e Alex affronteranno, per la prima volta a viso aperto, tale dibattito dopo che la piccola di casa Parisi ha ascoltato le parole di Vittorio. E chissà che, finalmente, anche per Mia non arrivi il momento di accettare la sofferta decisione del padre.

Trame Un posto al sole, 19 novembre: una proposta di Serena per Filippo

Proseguendo con le anticipazioni di Un posto al sole relative alla puntata odierna, la parola passerà a Serena e Filippo e al loro progressivo avvicinamento. Avevamo lasciato la coppia, la scorsa settimana, nell'appartamento destinato a diventare un bed & breakfast dopo essersi abbandonata a dei momenti di passione. Tale novità, dopo mesi di crisi, porterà oggi la Cirillo a compiere un ulteriore passo in avanti con il marito.

La richiesta di tornare a casa apparirà, a questo punto, inevitabile. Ma davvero Filippo sarà pronto a mettere da parte il senso di colpa per il tradimento avvenuto in Spagna? Nell'appuntamento di questa sera si parlerà anche dei problemi di Bianca con la nuova maestra, a causa della severità e dei tanti compiti per casa a cui la piccola non era abituata. Giulia, invece, continuerà a chattare con Marcello, dimostrando di essere sempre più interessata a lui.