Il paradiso delle signore, la soap opera che va in onda dal 2015, sta continuando ad avere parecchio successo su Rai 1. Le anticipazioni delle puntate in onda da lunedì 11 a venerdì 15 novembre 2019 rivelano che Marta incomincerà ad avere un malessere fisico, tanto da suscitare la preoccupazione di Vittorio Conti. Silvia, invece, preparerà gli oggetti di Nicoletta Cattaneo per la sua partenza a Bari con il marito Cesare, mentre Riccardo Guarnieri sarà certo che il suo piano di fuga stia andando nei migliori dei modi.

Il paradiso delle signore: Agnese vuole proporre Maria come la nuova Venere

Gli spoiler de Il paradiso delle signore riguardanti le prossime puntate in onda a partire dall'11 al 15 novembre, svelano che Roberta riceverà la lettera da parte di un editore disponibile a pubblicare il romanzo di Federico. Alla caffetteria, la signora Anita farà sapere a Salvatore che per ragioni familiari dovrà mancare per un periodo dal lavoro, inoltre, Marcello si proporrà come cameriere.

Intanto Agnese Amato avrà intenzione di proporre Maria Puglisi, la nipote di Rosalia, come nuova Venere del Paradiso e anche come probabile fidanzata di suo nipote Rocco. D'altra parte, Silvia incomincerà a riempire alcuni bauli con gli oggetti di sua figlia Nicoletta, la quale farà finta di aver accettato di partire per Bari con Cesare, mentre Riccardo sarà sempre più sicuro che scappare sia l'unica alternativa possibile.

Nel frattempo, Roberta si mostrerà determinata a proseguire fino in fondo con l'editore ma Marcello la metterà subito in guardia. Invece, Marta avrà un leggero malore fisico, ragion per cui Vittorio inizierà a chiedersi seriamente se sua moglie sia incinta.

Umberto vuole sedurre Flavia

Le anticipazioni sulle prossime puntate de Il Paradiso delle signore (in programma dall'11 al 15 novembre) annunciano che Adelaide e Umberto intenderanno portare a termine il loro piano per accaparrarsi l'amministrazione del patrimonio delle Brancia, tanto che Guarnieri sarà disposto anche a sedurre Flavia.

Intanto, all'insaputa di tutti, si avvicinerà sempre di più il momento della fuga di Nicoletta e Riccardo. Dall'altra parte, Marcello dimostrerà di sapere aiutare Roberta, per questo motivo la donna resterà molto colpita. Rocco conosce Maria durante la cena organizzata dalla zia Agnese. Intanto Adelaide incomincerà ad avere dei sospetti, mentre il fratello di Marta confesserà a Cosimo che sta per scappare con la Cattaneo: questa confessione potrebbe costare cara al giovane Guarnieri.

Invece Maria deciderà di andare a fare una visita a Rocco, ma lui non si mostrerà troppo contento, infatti pare aver messo gli occhi su Marina (seppur non è il suo prototipo di donna ideale). Per finire, tutto sarà finalmente pronto per la fuga di Riccardo e Nicoletta, ma Cesare farà una mossa improvvisa che manderà a monte il piano dei due amanti, mentre Roberta dimostrerà di sapersela cavare con l'editore.