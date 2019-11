Domenica 24 novembre, dalle ore 17:20 circa, andrà in onda una nuova puntata di Domenica Live. L'oramai storico show della domenica pomeriggio di Canale 5, condotto come sempre da Barbara D'Urso, ospiterà anche questa domenica numerosi personaggi del mondo dello spettacolo. Uno dei momenti più importanti sarà quello dell'intervista a Vladimir Luxuria, che lo scorso lunedì è stata offesa da Vittorio Sgarbi nel corso della puntata di Live-Non è la D'Urso.

Vladimir Luxuria parlerà per la prima volta dopo le offese ricevute da Vittorio Sgarbi

Lunedì 18 novembre, nel corso della puntata di Live-Non è la D'Urso, vi è stato il confronto tra Vittorio Sgarbi e Vittorio Feltri contro le 5 sfere. In questa occasione Luxuria e il critico d'arte hanno avuto uno scontro abbastanza duro, nato da una dichiarazione di Sgarbi secondo la quale "Luxuria ha ammesso al Corriere della Sera di essere stata una prostituta".

Luxuria ha dunque negato tali dichiarazioni e a quel punto il critico d'arte ha sbottato: "Non eri un uomo? Ti vergogni del passato?" Numerose le polemiche (specie sul web) sorte dopo queste dichiarazioni; la stessa Barbara D'Urso, nel corso di una puntata di Pomeriggio Cinque, è tornata sull'argomento per chiedere scusa alla ex deputata. Nel corso della prossima puntata di Domenica Live le due si incontreranno e parleranno di ciò che è avvenuto.

Gli altri ospiti di 'Domenica Live'

Ma Vladimir Luxuria non sarà l'unica ospite a essere intervistata da Barbara D'Urso; nel corso della puntata di Domenica Live, infatti, sarà presente anche Roberto Brunetti. L'uomo, conosciuto con il nome di "Er Patata", è finito nell'estate del 2017 al centro della cronaca per essere stato trovato in possesso di sostanze stupefacenti e per questo condannato agli arresti domiciliari.

Da pochi giorni ha scontato la sua pena e domenica sarà in trasmissione da Barbara D'Urso; nel corso di questa intervista verrà ricordata anche Monica Scattini, scomparsa nel 2015 e che è stata per sedici anni compagna di Roberto. Infine è attesa anche Paola Caruso, che racconterà al pubblico i motivi (da lei definiti gravi) che l'hanno portata a separarsi da Moreno Merlo. Nel corso della puntata, inoltre, continuerà il torneo detto "Domenica Alive", in cui alcuni personaggi famosi si cimentano in imitazioni di alcuni personaggi iconici; dopo che la scorsa settimana Giucas Casella ha imitato Renato Zero, questa settimana sarà il turno di Carmen Di Pietro che porterà sul palco l'imitazione di Cenerentola.

Domenica Live sarà visibile anche in diretta streaming dal sito di Mediaset Play.