il paradiso delle signore continuerà ad emozionare i suoi fedeli fan anche nei prossimi episodi. Le trame inerenti le puntate dall'11 al 15 novembre, rivelano che Marta sospetterà di essere incinta e si metterà in contatto con un ginecologo. Intanto, Riccardo e Nicoletta progetteranno di fuggire insieme e lasciare l'Italia mentre Marcello aiuterà Roberta a sventare una truffa. Infine, Irene capirà che Rocco probabilmente è analfabeta e cercherà di metterlo in imbarazzo davanti alle altre Veneri.

Il Paradiso delle signore, Marcello mette in guardia Roberta

Le trame Il Paradiso delle signore dall'11 al 15 novembre, rivelano che Silvia si occuperà di preparare i bagagli di sua figlia per la sua imminente partenza alla volta di Bari dove si trasferirà con suo marito Cesare e la piccola Margherita. Nel frattempo, Anita, la titolare della caffetteria informerà Salvatore che dovrà allontanarsi per un po' a causa di alcuni problemi familiari.

Marcello in cerca di lavoro, si proporrà come cameriere. Irene capirà che Rocco non sa né leggere né scrivere e farà di tutto per metterlo in imbarazzo davanti a tutte le Veneri. Per sua fortuna, Armando interverrà e riuscirà ad aiutarlo. Poco dopo, Roberta scoprirà che un editore vorrebbe pubblicare il romanzo scritto dal suo fidanzato Federico e ne sarà entusiasta. Intanto, a casa Cattaneo, Nicoletta, Cesare e la piccola Margherita prenderanno parte al video promozionale del Paradiso.

Ciò regalerà alla famiglia qualche ora di spensieratezza e nessuno sospetterà delle vere intenzioni di Nicoletta. Agnese vorrebbe trovare una brava ragazza per suo nipote Rocco e penserà che la nipote della sua amica Rosalia, sia la perfetta candidata. La Amato, prima di andare a lavoro, chiamerà la Caffarelli per proporle di fare incontrare i due giovani. Poco dopo, Roberta incontrerà l'editore disposto a pubblicare il romanzo di Federico.

La ragazza sembrerà voler fare qualsiasi cosa per vedere in libreria il romanzo del suo fidanzato. Marcello, cercherà di metterla in guardia, in quanto l'editore non gliela conta giusta.

Marta sospetta si essere incinta

Al Paradiso gireranno un secondo video nel quale i protagonisti saranno Paola e suo marito Franco. L'uomo, però alla fine non prenderà parte all'evento a causa di un impegno improvviso di lavoro.

La giovane sposina, a quel punto ballerà con il dottor Conti che interpreterà Franco. Poco dopo, Marta si sentirà poco bene e Vittorio comincerà a chiedersi se per caso la sua sposa non sia in attesa di un figlio. La giovane, poco dopo, sospettando la stessa cosa, chiamerà il ginecologo non appena Vittorio andrà via. Appena metterà giù la cornetta, riceverà la visita inaspettata di suo fratello Riccardo, il quale le porterà un album fotografico di quando erano piccoli.

Il ragazzo, però, non le dirà per quale ragione ha fatto quel gesto. Riccardo, ha deciso di fuggire dall'Italia insieme a Nicoletta e voleva lasciarle un ricordo di sé. Al Paradiso verrà girato un nuovo carosello e Roberta in preda all'agitazione, non saprà come gestire il suo imbarazzo, ma inaspettatamente riceverà l'aiuto di Marcello. Nel frattempo la Contessa ed il Commendatore Guarnieri continueranno ad andare avanti con il loro piano per mettere le mani sul patrimonio delle Brancia di Montalto. Fino a dove si spingeranno? Quel che è certo è che Umberto è pronto persino a sedurre Flavia nel caso in cui dovesse servire al loro scopo. Intanto, Riccardo si recherà al Circolo dove fingendo brinderà con Cosimo e Ludovica alla sua nuova vita della quale non farà parte Nicoletta. In realtà, lui non pensa ad altro che fuggire con la sua amata. Poco dopo, Agnese dirà a Rocco che presto incontrerà Maria, la nipote di Amalia.

Cesare scopre il piano di Riccardo e Nicoletta

La Contessa Adelaide riceverà la telefonata del Direttore della Banca, il quale la metterà al corrente di uno strano movimento di fondi verso un conto estero. Riccardo, infatti, per poter scappare con la sua amata Nicoletta, ha spostato una grossa cifra di denaro su un conto statunitense. Al Paradiso, verrà registrato un altro video promozionale, la cui protagonista sarà Irene che interpreterà Jakie. Nel frattempo, Roberta, con l'aiuto di Marcello, riuscirà a sventare la truffa che voleva fargli l'editore e ringrazierà il Barbieri. Poco dopo, Riccardo confesserà a Cosimo che lui, in realtà, ha intenzione di fuggire dall'Italia con Nicoletta. Il Bergamini, però, si ritroverà in una scomoda posizione quando Adelaide insospettita dalla notizia che le ha dato il direttore della Banca, lo presserà ed il giovane finirà per rivelarle il piano del giovane Guarnieri. La Contessa, poco dopo, svelerà a Cesare le intenzioni di suo nipote e gli proporrà un piano. Intanto, Luciano e Silvia completamente all'oscuro del progetto di fuga della figlia, faranno una passeggiata con lei e la piccola Margherita. Poco dopo, Rocco incontrerà Maria al Paradiso, ma non sembrerà affatto felice. Il giovane, in realtà sembrerà essere interessato alla bella Marina che proprio quel giorno girerà il video promozionale di cui sarà protagonista. Intanto Riccardo e Nicoletta si prepareranno a partire convinti che nessuno sospetti nulla. Purtroppo per loro, però, Cesare farà qualcosa che manderà all'aria i loro progetti di fuga. I due non potranno più partire.