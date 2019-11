La trama delle prossime puntate de Il Segreto legate alla morte di Adela Arellano sarà caratterizzata da diversi colpi di scena che ribalteranno le ipotesi fatte sull'identità del responsabile dei tragici eventi che hanno causato la morte di Maria Elena e la paralisi di Maria e che porteranno la moglie del sindaco ad essere la prossima vittima. Irene Campuzano, nella veste inedita di investigatrice, insieme a Raimundo Ulloa, indagherà sulle tristi vicende accadute a Puente Viejo.

La giornalista inizierà a sospettare di Esteban Fraile, sindaco di Belmonte e nemico di Carmelo. Secondo le anticipazioni diffuse in rete, Irene raccoglierà degli elementi importanti che la convinceranno della colpevolezza del Fraile. La donna non sa però che l'uomo è d'accordo con Fernando Mesìa e questa alleanza risulterà letale per gli abitanti di Puente Viejo.

Anticipazioni de Il Segreto: Irene sospetta di Esteban Fraile

In base alle anticipazioni pubblicate sul web, nelle prossime puntate de Il Segreto, Irene stringerà un'alleanza con Raimundo per indagare sul responsabile degli eventi drammatici accaduti a Puente Viejo.

Come il pubblico ha già visto, Francisca ha ordinato a Mauricio Godoy di sabotare l'automobile sulla quale viaggiano Irene e Adela. Il fedele servitore si è rifiutato ma, nonostante ciò, la macchina sulla quale erano le due donne andrà fuori strada e l'incidente costerà la vita alla moglie del sindaco. Intanto, la Campuzano e l'Ulloa inizieranno a sospettare di Fernando Mesìa. Successivamente Irene indagherà con il giornalista Anacleto e sposterà i suoi sospetti su Esteban Fraile, sindaco di Belmonte e nemico di Carmelo.

Nel frattempo Fernando, tornato da l'Havana, confesserà al sindaco di essere certo che il colpevole della morte delle loro mogli sia il Fraile e cercherà di convincerlo ad allearsi con lui per vendicarsi del presunto mandante. Carmelo però non sospetterà minimamente delle cattive intenzioni del Mesìa. Il pubblico scoprirà che quest'ultimo in realtà complotta con il sindaco di Belmonte.

Il Segreto prossime puntate anticipazioni: Fraile si accorda con Fernando e spara a Carmelo

Nelle puntate in onda nelle prossime settimane si intensificheranno le indagini di Irene sulla morte dell'amica Adela e sull'esplosione a villa Montenegro che è stato il fattore scatenante della guerra tra Francisca e Severo e ha finito per travolgere anche Carmelo e la moglie.

Irene sospetterà di Esteban Fraile poichè quest'ultimo aveva il movente per vendicarsi del sindaco di Puente Viejo. Tornando indietro con la mente a quando Adela fu accusata di impartire insegnamenti anarchici, Irene si ricordò che Fraile era a capo dei sovversivi che screditavano la maestra. Carmelo reagì all'epoca gettando fango sul nemico che si dilettava in numerose relazioni extraconiugali da cui erano anche nati dei figli illegittimi.

Le rivelazioni procurarono a Fraile non pochi problemi nella sua vita privata e potrebbe aver covato la vendetta fino al momento giusto per attuarla. Irene scoprirà che la moglie dell’autista morto nello stesso incidente in cui ha perso la vita Adela, ha ricevuto del denaro in forma anonima qualche giorno dopo il decesso del marito. Mentre proseguiranno le indagini, Fernando e Carmelo si incontreranno con Esteban Fraile che non reagirà bene al loro arrivo e sparerà a Carmelo.

Il Mesìa si metterà in salvo e arriveranno in suo aiuto Mauricio e Severo. Si scoprirà che si è trattato di una messinscena ordita da Fernando e Fraile, entrambi intenzionati a vendicarsi dei loro nemici.