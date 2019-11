Una nuova puntata del Trono Classico di U&D concluderà oggi 22 novembre la programmazione settimanale del dating show condotto da Maria De Filippi. Essa ripartirà da quanto accaduto ieri ovvero dallo scontro in studio tra le corteggiatrici di Giulio Raselli. In particolare, la parola passerà a Veronica che avrà qualcosa da ridire contro Giulia. A suo dire, infatti, non è possibile che in pochi giorni sia cresciuta di un numero di followers così importante.

Archiviate le vicende del Trono di Giulio, sarà poi il momento di Giulia Quattrociocche, che non porterà in esterna Alessandro e litigherà ancora una volta con Daniele. Con quest'ultimo, però, avrà la possibilità di raggiungere un confronto in casetta anche se non porterà a nessuno sviluppo degno di nota. La tronista, alla fine, giungerà ad una decisione definitiva riguardante Sonny, eliminandolo definitivamente.

Uomini e donne anticipazioni: Veronica sbotta contro Giulia

Le tensioni saranno evidenti nella puntata odierna di U&D dedicata al Trono Classico. Dopo avere chiesto spiegazioni sullo scarso interesse mostrato da Giulio per lei, la corteggiatrice Veronica evidenzierà dei sospetti nei confronti di Giulia D'Urso (la collega già vittima di precedenti segnalazioni). Farà notare che i suoi followers sono cresciuti di ben 15 mila unità in pochi giorni e si dirà convinta che ciò sia stato possibile solo attraverso l'acquisto.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Uomini E Donne Anticipazioni Tv

Sulla diatriba, interverrà Raselli che prenderà ancora le difese di Giulia. Il fatto non piacerà a Veronica, che lascerà lo studio per la rabbia. Anche Giovanna avrà qualcosa da ridire a tal proposito, facendo notare che il tronista è sempre pronto a difendere Giulia mentre con le altre ragazze si comporta diversamente.

Oggi a U&D: Giulia elimina Sonny

Proseguendo con le anticipazioni di Uomini e donne relative alla puntata di oggi 22 novembre, l'attenzione si sposterà su Giulia Quattrociocche e sul racconto di quanto accaduto al termine della precedente registrazione.

Lei aveva rincorso Daniele dopo che lui se n'era andato e, successivamente, i due si erano rivisti in casetta per parlare anche se non erano giunti al chiarimento desiderato. In studio, Schiavon continuerà ad apparire abbastanza arrabbiato mentre Alessandro pretenderà di sapere per quale motivo Giulia non l'ha portato in esterna in settimana. Lei ammetterà di avere preso una simile decisione perché aveva bisogno di chiarire i propri pensieri.

Per tale motivo, deciderà di eliminare Sonny, nonostante l'uscita avvenuta con lui in settimana. La discussione proseguirà e si farà di nuovo accesa con il coinvolgimento di Daniele ed Alessandro.