Continuano i colpi di scena nella soap Il Segreto anche nella puntata in onda domenica 10 novembre su Canale 5, dove i fan conosceranno quali conseguenze ha avuto lo scoppio della bomba su Maria Castaneda. La giovane infatti, dopo essersi risvegliata, verrà visitata dal dottor Zabaleta, il quale capirà che la figlioccia di donna Francisca ha perso l'uso delle gambe. Anche Matias sarà in pericolo, a causa di un'infezione, mentre Severo confiderà a Carmelo il piano che aveva ideato per distruggere il deposito di riso della Montenegro.

Anticipazioni Il segreto: Maria rimarrà paralizzata

I fan della soap Il segreto rimarranno con il fiato sospeso anche nella prossima puntata, dove si conosceranno le reali condizioni di salute di Maria Castaneda. La figlioccia di donna Francisca si sarà finalmente risvegliata dopo giorni di incoscienza, ma la situazione non sarà rosea come sembra. Il dottor Zabaleta, dopo un'accurata visita, capirà che Maria rimarrà paralizzata e sarà quindi costretta su una sedia a rotelle.

Isaac intanto, scoprirà che Elsa gli sta nascondendo qualcosa circa il suo stato di salute, motivo per il quale la Laguna ha deciso di lasciarlo. Meliton e Onesimo nel frattempo, continueranno la loro rivalità per conquistare il cuore di Saturna.

Trama del 10 novembre: anche Matias in grave pericolo, Severo potrebbe essere colpevole

Gli spoiler sul prossimo episodio della soap iberica ideata da Aurora Guerra, svelano che, oltre a Maria, anche il fratello Matias si ritroverà a far fronte con le gravi conseguenze riportate a seguito dell'esplosione alle nozze di Fernando.

il locandiere infatti, contrarrà una brutta infezione all'occhio ferito e tutto ciò desterà la preoccupazione del medico. Matias dovrà essere sottoposto ad un delicato e pericoloso intervento, mentre le anticipazioni svelano che Carmelo e la Montenegro, ognuno per loro conto, porteranno avanti le indagini per scoprire il responsabile dell'attentato, anche se non arriveranno a nessuna conclusione. Donna Francisca, però, sarà convinta che dietro all'accaduto ci sia lo zampino del suo acerrimo nemico Severo.

Anche Irene sospetterà il coinvolgimento del marito, visto il risentimento dell'uomo nei confronti della matrona. Il Santacruz, intanto, riuscirà finalmente a confidare a Carmelo il progetto ideato contro la Montenegro e che prevedeva la distruzione del silo proprio nel giorno del matrimonio di Mesia.

Questo e molto altro nella puntata domenicale de Il segreto in onda domani. Ricordiamo, per chi si fosse perso le puntate precedenti, che queste sono disponibili sul sito di Mediaset Play.