Nella nuova puntata di ieri venerdì 8 novembre di Pomeriggio 5, si è discusso di "pantere" e cougar, cioè di donne tra i cinquanta e i sessant'anni che seducono e conquistano uomini molto più giovani. A discutere di questo tema c'erano Patrizia De Blank, Wanda Fisher, Raffaello Tonon, Carmen Di Pietro e l'opinionista Roger Garth. La De Blank in particolare ha rivelato di essere assolutamente contraria alle donne mature che si vogliono fidanzare con ragazzi di vent'anni.

Poi però, è intervenuto Garth che ha attirato l'attenzione del pubblico lanciando uno scottante scoop sulla stessa contessa De Blank. Secondo l'opinionista di Barbara D'Urso, Patrizia sarebbe infatti fidanzata con un politico molto famoso ma già sposato.

La rivelazione di Garth manda su tutte le furie la De Blank

Durante la puntata di Pomeriggio 5 dedicata al delicata tema delle coppie tra due persone con grande differenza d'età, Patrizia De Blanck ha criticato Wanda Fisher che starebbe frequentando un ragazzo di ventisette anni.

"Che schifo!" ha esclamato la contessa De Blanck che però viene interrotta dal pungente Roger Garth. "Ma senti chi parla! Parli proprio tu che stai con un politico molto famoso che per di più è sposato" ha dichiarato l'opinionista di Barbara D'Urso, lanciando uno scoop davvero choc sulla situazione sentimentale di Patrizia. Quest'ultima, che però non ha smentito le dichiarazioni di Garth, ha sbottato: "Ma che ne sai tu?".

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Barbara D'Urso

La risposta di Roger è stata: "Cara, lo sa tutta l'Italia". In studio, c'è aria di sgomento e la D'Urso chiede alla De Blank se fosse vera la notizia. La donna ha confessato che non era a conoscenza del fatto che l'uomo che sta frequentando avesse già un'altra relazione: "Se è vero non lo sapevo. Dicono sempre le solite cose "sono separato in casa ma stiamo insieme per i figli". Poi, la contessa De Blank ha sbottato: "Vabbé comunque se è sposato è bene saperlo perché con quelli sposati non ci sto".

Insomma chi sarà mai l'uomo che sta frequentando la De Blank? La contessa non ha fatto nessuno nome, ma ha rivelato alcuni dettagli sulla sua storia d'amore: "Sto uscendo con un politico molto famoso. La relazione stava per iniziare, ma ora si tronca".

La De Blanck sgancia una bomba su Roger Garth

Dopo le rivelazioni choc di Roger Garth, Patrizia De Blank è intervenuta punzecchiando l'opinionista di Barbara D'Urso.

"Ma proprio tu fai queste rivelazioni, tu che stavi insieme ad un cantante internazionale famosissimo?" ha detto la contessa riferendosi a Garth. Peccato che lo scoop della contessa sia caduto nel vuoto e non si sia approfondito il tema che sarebbe stato sicuramente molto interessante. Insomma chi sarà mai questo cantante misterioso che ha avuto una relazione con Garth? Chissà, sicuramente i più curiosi non staranno con le mani in mano e inizieranno a fare un toto nomi su chi potrebbe essere l'ex fiamma famosa di Roger.