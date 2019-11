Nelle nuove puntate della popolare soap opera Il Segreto, che il pubblico vedrà sulla rete ammiraglia Mediaset prossimamente, Maria Castaneda (Loreto Mauleòn) si troverà a vivere una nuova situazione da incubo. La figlia di Emilia e Alfonso, dopo aver lasciato la villa di Francisca Montenegro con l’intenzione di non correre nessun pericolo, dovrà guardarsi le spalle. A partire dal capitolo numero 2.107 la sorella di Matias farà i conti con Dori Vilches (Marian Degas), un’infermiera assunta da Fernando Mesia (Carlos Serrano).

La nuova arrivata non si comporterà per niente bene nei confronti della sua paziente facendola rimanere subito senza forze. La madre di Esperanza arriverà al limite della stanchezza e della frustrazione a causa delle vessazioni della severa assistente.

Carmelo perde la moglie, la Castaneda va a vivere con Fernando

I telespettatori italiani, nelle prossime settimane di programmazione, faranno la conoscenza di un nuovo personaggio femminile.

Prima di assistere all’ingresso di Dori Vilches, una donna senza scrupoli ingaggiata da Fernando, sarà in corso una guerra tra Francisca e Severo. La darklady principale della telenovela sarà convinta che a far esplodere una bomba nella sua villa, causando il decesso della neo sposa Maria Elena Casado de Brey, sia stato il Santacruz. Per tale motivo la Montenegro ordinerà al suo capomastro Mauricio di manomettere la vettura sulla quale dovranno viaggiare Adela e Irene per andare ad acquistare un regalo per Maria Castaneda.

Dall'altra parte il Godoy non porterà al termine l’incarico della sua padrona. Nonostante ciò l’autista, dopo aver perso il controllo dell'automobile, morirà sul colpo insieme alla Arellano mentre Irene scamperà alla morte. Mentre Carmelo sarà profondamente addolorato, Fernando inviterà Maria ad andare a vivere con lui alla tenuta La Havana per farla stare al sicuro e per allontanarla da eventuali attacchi da parte di Severo e del Leal.

La Castaneda accetterà la proposta dell'ex marito e addirittura riterrà opportuno mandare Esperanza e Beltran in un collegio. Una volta arrivato nella nuova dimora, il figlio del defunto Olmo inizierà ad avere degli strani comportamenti.

L'inganno del Mesia, Dori riserva un pessimo trattamento a Maria

Il malvagio uomo farà visitare la sorella di Matias da un famoso specialista che, dopo aver ricevuto un’ingente quantità di denaro da Fernando, ingannerà la figlioccia di Francisca.

Nello specifico Maria verrà a conoscenza che non esiste nessuna cura che possa farle tornare a riprendere l’uso delle gambe. La figlia di Emilia e Alfonso, disperata per lo struggente responso medico ricevuto, comincerà a pensare che non vale la pena continuare a trascorrere il resto della sua vita immobilizzata su una sedia a rotelle. La situazione prenderà una svolta diversa quando Irene e Raimundo sospetteranno che a far rimanere invalida Maria potrebbe essere stato lo stesso Fernando.

Nel contempo quest’ultimo darà il benvenuto a Dori, un’infermiera assunta per prendersi cura della Castaneda. La nuova arrivata, sin dal primo momento, sarà abbastanza fredda nei confronti di Maria ma soprattutto la sottoporrà a degli esercizi di riabilitazione molto difficili. Durante una giornata la Vilches oltrepasserà i limiti visto che, dopo aver fatto cadere appositamente dei disegni realizzati da Beltran ed Esperanza per terra, metterà a dura prova la sua paziente. La sorella di Matias per recuperare i fogli finirà per perdere l’equilibrio. La new entry, oltre a riservare un pessimo trattamento alla Castaneda, darà l’impressione di nascondere qualcosa di oscuro.