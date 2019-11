Ultimo appuntamento con il pubblico della rete ammiraglia per "Un passo dal cielo 5", la Serie TV con protagonista Daniele Liotti nel ruolo dell'ispettore capo forestale, Francesco Neri. Oltre a lui, sono presenti nel cast anche Enrico Ianniello (Il vice questore aggiunto di San Candido, Vincenzo Nappi), Huber Fabricetti (assistente capo di polizia, Gianmarco Pozzoli), Pilar Fogliati (Emma Giorgi) e Matteo Martari (il Maestro, Albert Kross).

Giovedì 14 novembre, infatti, è andata in onda in prime time su Rai 1 l'ultima puntata del quinto ciclo di episodi della fiction: la puntata finale era intitolata "Il figlio", nella quale Francesco e Vincenzo sono stati costretti a recarsi in Germania per indagare sulla figura emblematica del maestro della setta, ovvero Albert Kroess. Se non si fosse avuta la possibilità di guardare l'ultimo episodio su Rai 1, la replica del finale della quinta stagione de 'Un passo dal cielo 5' è disponibile sui siti Rai.

Dove vedere online la replica dell'ultima puntata

Nello specifico, si informa che la replica dell'ultima puntata di "Un passo dal cielo 5" è disponibile solo ed esclusivamente online sul sito on demand Rai Play. La piattaforma appena citata è un vero e proprio catalogo online dove è possibile reperire le repliche di tutte le serie tv e i programmi Rai trasmessi dalla televisione dello stato negli ultimi anni.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Serie TV Anticipazioni Tv

Da ricordare che, per visionare le repliche su Rai Play è necessario registrarsi al sito in maniera del tutto gratuita, attraverso la sua home page. Dopo aver effettuato la registrazione, è possibile anche scaricare un'applicazione tramite la quale guardare le repliche anche sugli smartphone e i tablet di ultima generazione, forniti di una connessione internet.

La trama

La trama ufficiale dell'ultima puntata de 'Un passo dal cielo 5' ci segnala che Francesco è tristissimo da quando ha scoperto che Emma lo ha tradito con il maestro, Albert Kroess.

Nonostante il suo dolore, l'ispettore capo forestale è costretto a farsi forza e a proseguire le indagini per scoprire quale ruolo Kroess avesse come capo della setta. Per farlo, Francesco è costretto a recarsi insieme a Vincenzo Nappi, in un paesino della Germania, con la speranza di trovare le prove necessarie per risolvere l'intricato caso di cui si stanno occupando ormai da mesi. A quel punto Neri e Nappi si trovano costretti a fare i conti con tutto ciò che nella loro vita è rimasto ancora in sospeso, sia sul piano personale che su quello professionale.

Oltre a loro, anche Emma, Eva, Isabella, Valeria, Klaus e Kroess sono costretti a fare delle scelte fondamentali per il loro futuro. Scelte, che nella maggior parte dei casi potrebbero cambiare la loro vita per sempre.