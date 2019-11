Non smettono di appassionare il pubblico le vicende dello sceneggiato Una vita. Gli spoiler dei prossimi appuntamenti italiani annunciano che si sentirà parlare nuovamente di Paciencia (Aurora Sanchez), la moglie di Servante Gallo, (David V. Muro) che da parecchio tempo ha lasciato il paese per prendersi cura della sorella malata. Dopo essere scampato alla morte il portinaio per aver contratto una grave forma di polmonite, farà una scoperta che non si sarebbe mai aspettato.

Proprio nel momento in cui l’anziano uomo si deciderà ad andare a trovare la consorte a Cuba, riceverà una risposta deludente. Dopo aver invitato il marito a non raggiungerla per nessun motivo, Paciencia lo farà desistere dal suo intento dandogli una notizia struggente. Il portinaio, tramite un telegramma, apprenderà che la donna che ha sposato l’ha tradito gettandosi tra le braccia di un altro uomo.

Servante sfugge alla morte, Leonor realizza uno spettacolo teatrale

Sono a dir poco clamorose le anticipazioni delle prossime puntate italiane in riferimento al personaggio di Servante Gallo. Come hanno già avuto modo di vedere i telespettatori il portinaio è riuscito a sfuggire alla morte dopo aver fatto i conti con una terribile polmonite. Una volta guarito per essere stato curato nel migliore dei modi, il Gallo ha ricevuto un bellissimo regalo da Leonor.

La scrittrice ha realizzato uno spettacolo teatrale sulla storia d’amore tra Helyodora e Martina, due giovani che l’anziano uomo ha avuto modo di conoscere. Nelle trame che andranno in onda nelle prossime settimane il Gallo riceverà una notizia riguardante la moglie Paciencia che lo spiazzerà. Tutto inizierà quando l’anziano uomo vorrà concedersi una vacanza decidendo di andare a trovare la consorte a Cuba con l’intento di farle una sorpresa.

Il Gallo vuole raggiungere la moglie a Cuba, Paciencia ha tradito il marito

Prima di acquistare i biglietti per salire sul transatlantico, Servante si farà dare il permesso da Ramon per potersi assentare temporaneamente dal lavoro. A questo punto il Gallo invierà una missiva alla moglie per metterla al corrente del suo imminente arrivo. Dopo alcuni giorni Paciencia farà rimanere il marito senza parole facendogli sapere, tramite un telegramma, di non recarsi nell'isola caraibica per nessuna ragione.

Completamente sconvolto dalla reazione della moglie, il portinaio rinuncerà a raggiungerla. Nonostante ciò Paciencia tornerà a mettersi in contatto con il consorte ribadendogli per l’ennesima volta di non farsi vedere da lei. La situazione si complicherà ancora di più quando l’anziana donn,a stufa di ricevere lettere dal marito, gli spezzerà il cuore. In particolare Servante verrà a conoscenza che la sua dolce metà ha intrapreso una tresca clandestina con un uomo mulatto più giovane di lei di circa 50 anni.