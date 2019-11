Le anticipazioni della nota soap opera Un posto al sole riservano interessanti curiosità per i telespettatori affezionati. Nelle puntate che verranno trasmesse da lunedì 2 a venerdì 6 dicembre, Alex e Vittorio torneranno insieme, ma la presenza di Carla potrebbe mettere in crisi la ragazza e anche Mia. Così Alex andrà a confidarsi con Rosaria. Nel frattempo Bianca sarà parecchio tormentata dalla nuova maestra, mentre Angela e Franco si renderanno conto che la situazione a Scuola è alquanto complicata. Poi al Vulcano sarà assunto un nuovo aiuto cuoco.

Bianca preoccupata per la scuola

Nelle puntate di Un posto al sole che andranno in onda dal 2 al 6 dicembre, Alberto sarà spinto da Marina a dominare un'imprevisto presso i Cantieri, ma presto sarà coinvolto da alcuni problemi decisamente più complessi. Intanto Alex seguirà i consigli di Vittorio e proverà a mettere se stessa al primo posto, ma non sarà facile. In seguito Bianca continuerà ad essere preoccupata a causa della scuola, così i suoi genitori prenderanno una decisione in merito. Successivamente Clara rifiuterà di concedersi ad Alberto, così perderà all'improvviso il suo lavoro.

Poi Angela e Giulia cercheranno di convincere la donna a confessare il motivo per il quale ha perso il lavoro e le consiglieranno di denunciare Cipriani.

Marina conosce Sebastiano

Fabrizio prenderà un'iniziativa che coglierà alla sprovvista Marina. Poi Alex vorrà godersi al meglio la sua relazione con Vittorio, così affronterà Rosaria. Nel frattempo Raffaele cercherà di sollecitare Renato a ragionare sugli errori commessi negli ultimi tempi, poiché vedrà l'uomo sempre più angosciato e abbandonato.

Poi Diego dopo aver scoperto chi sia stato ad investire Aldo non saprà se accettare l'offerta dell'avvocato Leone, ma il ragazzo dovrà decidere velocemente, prima che arrivi il giorno dell'udienza per il patteggiamento. Grazie a Fabrizio, Marina farà la conoscenza di Sebastiano Rosato e parteciperà ad una cena con tutta la sua famiglia. Frattanto Otello sarà notevolmente nervoso per essersi scontrato con Teresa e andrà a sfogarsi con Renato. Più tardi Silvia scoprirà le doti e il forte spirito d'iniziativa di Samuel.

Dove guardare in streaming online le puntate di Un posto al sole

Nell'attesa che vadano in onda le future puntate di Un posto al sole è possibile rivedere alcuni degli episodi già trasmessi in televisione, registrandosi gratuitamente sul sito dedicato RaiPlay.it. Oltre alle puntate della serie televisiva sulla piattaforma apposita si possono trovare alcuni clip interessanti, relativi alle trame e agli spoiler della soap opera napoletana.