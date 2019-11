Canale 5 trasmetterà oggi 13 novembre la seconda puntata di Oltre la soglia, il nuovo medical drama con protagonista Tosca Navarro, nei panni del primario di un reparto che si occupa di adolescenti con problemi psichici. Ma la prima a nascondere un passato difficile è proprio la protagonista interpretata da Gabriella Pession: lei stessa, infatti, ha sofferto di schizofrenia e i suoi trascorsi potrebbero in qualsiasi momento esporla ad una ricaduta.

Nell'appuntamento di questa sera, la psicologa si troverà a fare i conti con due casi particolarmente delicati: il primo riguarderà Silvia, una studentessa vittima di un improvviso e inspiegabile attacco di rabbia. Tosca dovrà occuparsi anche di Roberto, che sembrerà trovare sollievo soltanto nella musica. E le vicende lavorative si intrecceranno con la vita privata e l'interesse che Piergiorgio Di Muro continuerà a provare per lei e il suo passato.

Oltre la soglia anticipazioni: due casi difficili per Tosca

Secondo quanto riportano le anticipazioni di Oltre la soglia di oggi 13 novembre, Silvia sarà vittima di una inspiegabile crisi di rabbia mentre si troverà a scuola. Sarà quindi necessario il suo ricovero in ospedale dove la ragazza riceverà la visita di Caterina, una compagna che sembrerà nascondere qualcosa. Per Tosca sarà impossibile evitare di porsi delle domande sui trascorsi della sua paziente.

Perché una ragazza così tranquilla e benvoluta, si è fatta prendere improvvisamente da un simile raptus di rabbia? Tale domanda la porterà a fare i conti con le vere motivazioni di un simile turbamento. Il primario si occuperà anche di Roberto, un altro giovane paziente che sembrerà trovare confronto dai suoi problemi psichici soltanto grazie alla musica. Ma appena il ragazzo smetterà di ascoltarla, apparirà disorientato. Tosca riuscirà a trovare il modo di aiutarlo, con la collaborazione e l’entusiasmo degli altri pazienti del suo reparto.

Seconda puntata Oltre la soglia: Tosca rifiuta di confidarsi con Piergiorgio

Insieme alle vicende relative l'ambito lavorativo, nella puntata odierna di Oltre la soglia terranno banco anche le vicissitudini relative la vita privata della protagonista. Di Muro, infatti, non riuscirà a dimenticare il medico e a nascondere l'attrazione sempre più evidente per lei. Ciò lo spingerà a sentire l'esigenza di scoprire qualcosa in più sul passato di Tosca anche se le sue prime indagini non porteranno a nessun risultato degno di nota.

La Navarro, infatti, apparirà fredda e sfuggente ai suoi occhi e rifiuterà di confidarsi con lui. Ma i suoi trascorsi legati alla schizofrenia sembreranno una bomba ad orologeria pronta ad esplodere.