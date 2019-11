Venerdì 15 novembre andrà in onda in prima serata su Canale 5 la quinta puntata della terza stagione della fiction l'Isola di Pietro con protagonista il cantante bolognese Gianni Morandi. Secondo quanto riportato dalle ultime anticipazioni, la piccola Anna verrà rapita da Irene Manca e sparirà nel nulla facendo perdere le sue tracce. Intanto, Caterina deciderà di annullare la partenza di Leonardo, ma non sarà a conoscenza che quest'ultimo è in pericolo di vita.

Anna rapita da Irene Manca

La piccola Anna verrà rapita e si troverà in serio pericolo, ma il grande colpo di scena è che verrà portata via da Irene Manca. Quest'ultima prenderà con sé la neonata e poco dopo farà perdere le sue tracce. Diego si metterà alla ricerca di sua figlia senza sosta: il ragazzo proverà a trovare la neonata in tutti i modi possibili e si farà aiutare in questa ricerca anche al pediatra Pietro Sereni.

Nel frattempo, la relazione tra Elena Sereni e Valerio sembra avviarsi verso un chiarimento; i due, in un primo momento, sembravano essere tornati molto vicini, dopo la rivelazione che il questore ha fatto alla figlia di Pietro sulla sua malattia. Secondo le ultime anticipazioni della serie televisiva Mediaset, più la relazione tra i due poliziotti diventerà seria e più si complicheranno le cose tra di loro.

Caterina ha deciso di non partire più con Leonardo

In un primo momento, Caterina sarà molto felice di dover partire per una nuova avventura con il suo istruttore di windsurf Leonardo. Però, successivamente, la ragazza avrà dei seri dubbi su questa imminente partenza e alla fine deciderà di non lasciare Carloforte, in quanto non si sentirà di compiere quest'importante passo nella sua vita.

Intanto, Leonardo Manca sarà in pericolo e rischierà seriamente la sua vita e sul suo conto verranno gettate delle ombre e dovrà lottare duramente per uscire da una situazione davvero delicata.

In tutto questo, però, Caterina non sarà a conoscenza di cosa rischierà il suo ragazzo, ma considerata la vicinanza al giovane, anche lei sarà in pericolo. Resterà da vedere come si evolverà la situazione tra i due giovani dopo la rinuncia di Caterina a partite per Biarritz.

C'è da dire che il penultimo appuntamento della terza stagione della serie televisiva con protagonista Gianni Morandi sembra promettere davvero bene e si preannuncia davvero imperdibile per tutti gli appassionati di questa fiction Mediaset.

L'appuntamento è per venerdì 15 novembre in prima serata su Canale 5 alle 21:20. Per chi non avesse la possibilità di vedere la quarta puntata o anche le precedenti, c'è la possibilità di poterle rivedere sulla piattaforma di Mediaset play.