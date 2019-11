Loredana Lecciso lunedì 4 novembre è tornata a parlare durante il talk condotto da Barbara d'Urso, per sottoporsi al giudizio di cinque vip. Durante il confronto Simona Izzo ha espresso un giudizio piuttosto duro contro l'ex compagna di Al Bano Carrisi che ha spaccato l'opinione pubblica.

Il blocco dedicato alle cinque sfere è stato introdotto da alcuni filmati sulla ritrovata sintonia tra Al Bano Carrisi e Romina Power.

In alcuni degli ultimi concerti svolti in Australia, da parte dell'artista statunitense è arrivata più di una frecciatina verso la Lecciso. Inoltre, secondo alcuni fan, la coppia sarebbe vicina ad un ritorno di fiamma.

La prima vip a parlare è stata Alessandra Mussolini, a seguire Alba Parietti che si è schierata dalla parte della leccese. Poi è arrivato il turno di Simona Izzo. Ed è proprio qui che il dibattito si è scaldato, appassionando anche i telespettatori.

La Izzo rivolgendosi all'ospite di Canale 5 ha esordito: "Ti sei infilata in una delle storie più difficili". Poi per descrivere il 'triangolo' Simona ha utilizzato una metafora piuttosto dura: "Questa storia è un circo in cui tu non sei né una dominatrice né una leonessa. Tu sei un'acrobata, sempre sul filo".

Secondo Simona Izzo è difficile entrare in un rapporto, dove i fan a distanza di anni si rassegnano ad accettare la fine di un matrimonio.

Per questo motivo spesso la Lecciso viene vista come 'il terzo incomodo'.

Tra le due poi è nato uno scambio di opinioni sul mancato matrimonio con il cantante pugliese. La Lecciso ha ammesso che la proposta ci fu, ma per vari motivi (che ha preferito tenere privati) saltò tutto. Alla fine la salentina ha chiuso il capitolo nozze, dichiarando: "Per te il matrimonio è una priorità, per me sarebbe stato solo un'arricchimento".

Alessandra Mussolini: 'Non ci rovinare la coppia Carrisi-Power'

Il primo confronto alla quale si è sottoposta Loredana Lecciso è stato con Alessandra Mussolini. L'ex parlamentare fin da subito è sembrata una nostalgica della coppia Carrisi-Power. La Mussolini rivolgendosi alla Lecciso ha esordito: "Non ci rovinare la coppia Al Bano e Romina".

Di fronte a tali affermazioni la replica della bionda salentina non si è fatta attendere: "Non voglio rovinarti il sogno, ma ti sei persa gli ultimi vent'anni".

La Lecciso ha ribadito di non aver rovinato nulla, al contrario la vita va avanti ed in questo caso si è formata una nuova famiglia. A gran voce l'ex compagna del cantante pugliese ha poi riferito che i suoi figli non sono stati una complicazione. Infine ha spezzato una lancia in favore di Albano Carrisi, dichiarando che il Leone di Cellino San Marco ama tutti i suoi figli senza alcuna distinzione.