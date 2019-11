Se Nilufar Addati non avesse recentemente ridimensionato i gossip sul suo rapporto con Giordano Mazzocchi, definendolo "civile", in moltissimi potrebbero pensare che tra i due ex ci sia un ritorno di fiamma in corso. I video che sono stati pubblicati ieri sera da chi era a cena a Roma con la napoletana e l'insegnante di sci, hanno mostrato la grande complicità che c'è tutt'ora tra loro: l'ex tronista ha improvvisato un duetto al karaoke con il ragazzo col quale è stata circa un anno, facendo impazzire di gioia i fan della coppia.

Nilufar e Giordano di nuovo insieme in un locale romano

Sebbene la Addati e Mazzocchi continuino a smentire i tanti rumors che li vorrebbero di nuovo vicini, sono ormai diventati all'ordine del giorno gli avvistamenti dei due in situazioni sempre più "intime". Ieri sera, mercoledì 20 novembre, gli ex protagonisti di Uomini e donne erano a cena in un noto ristorante di Roma: erano allo stesso tavolo, ma in compagnia di altre persone (tra le quali, Valentina Vignali e Vittoria Deganello).

Grazie alle Stories che ha pubblicato su Instagram chi era presente alla serata, i fan dei "Gilufar" hanno potuto gioire nel rivedere i loro beniamini complici e sorridenti in più occasioni durante tutto l'arco della serata.

Lo stesso Giordano ha inquadrato varie volte Nilufar nei video che ha caricato sul suo profilo del momento in cui tutti gli ospiti hanno sventolato i tovaglioli a tempo: la ragazza ha ricambiato la gentilezza, mostrandosi serena e ben predisposta a questo gesto da parte dell'ex fidanzato.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Uomini E Donne Gossip

Il duetto su una canzone napoletana fa sognare

Sono stati un paio di video, in particolare, a far gioire in modo smisurato i sostenitori dell'ex coppia di Uomini e Donne: su Instagram, infatti, in queste ore hanno impazzato le Stories in cui si vedono Giordano e Nilufar cantare vicini una canzone napoletana.

Al karaoke, infatti, la Addati e Mazzocchi si sono cimentati con i seguenti romantici versi: "Allora sì, abbracciame chiu forte..."; sebbene tra loro non si siano abbracciati, sono stati tanti gli sguardi e i sorrisi che i due si sono scambiati in quel momento che qualche curioso ha ripreso con il cellulare.

Attualmente, sia l'ex tronista che il romano risultano ufficialmente single: da quando si sono lasciati a gennaio scorso, nessuno dei due ha reso pubblica una nuova relazione (lui è stato accostato a diverse ragazze dai giornali di Gossip, ma mai nessuna è stata presentata dallo stesso come la sua compagna), perciò sono ancora in molti a sperare nel ritorno di fiamma per una delle coppie più amate tra quelle che si sono formate nel dating-show condotto da Maria De Filippi.