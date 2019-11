Continua la messa in onda su Mediaset della nuova fiction Oltre la soglia, interpretata da Gabriella Pession, Giorgio Marchesi e Nina Torresi. Mercoledì 20 novembre, infatti, è andata in onda in prima serata su Canale 5 la terza puntata della prima stagione della fiction in cui la dottoressa Navarro dovrà risolvere il caso di una giovane che crede di conoscere la cura per la sua malattia mentale e quello di un ragazzo erroneamente creduto un'aspirante suicida.

Coloro che non hanno avuto l'opportunità di vedere il nuovo appuntamento della serie in chiaro su Canale 5 potranno rivederlo in streaming su Mediaset Play.

Dove vedere online la replica della terza puntata di Oltre la soglia

Nello specifico si informa che la replica del terzo appuntamento di 'Oltre la soglia' sarà disponibile soltanto online sulla piattaforma on demand Mediaset Play dal 21 novembre.

Tale sito, infatti, contiene tutte le repliche delle Serie TV trasmesse da Mediaset comprese quelle riguardanti la fiction con Gabriella Pession. Da ricordare che per visualizzare le repliche su Mediaset Play è necessario registrarsi in maniera del tutto gratuita al sito seguendo le indicazioni presenti in homepage. Dopo aver effettuato la registrazione sarà possibile scaricare un'applicazione multimediale attraverso la quale si potrà assistere alle repliche anche sui dispositivi mobili di ultima generazione.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Serie TV Anticipazioni Tv

La trama

La trama della terza puntata di 'Oltre la soglia' ci segnala che Tosca sarà costretta ad affrontare un caso molto difficile ed insolito con protagonista una giovane di nome Anna. Quest'ultima, infatti, incontrerà la Navarro e le rivelerà di soffrire di una malattia psichiatrica di cui già conosce anche la cura. La giovane, inoltre, rivelerà di essere in cura in un'istituto specializzato che, però, non ha denunciato né la scomparsa né l'allontanamento volontario.

A questo punto Tosca sarà costretta ad indagare nella vita della donna per scoprire da dove proviene e soprattutto da quale malessere è realmente afflitta. Nel frattempo la Navarro dovrà gestire al meglio anche la sua vita privata fra l'interesse che Di Muro prova ancora per lei e l'arrivo di un uomo misterioso che chiederà di parlare con lei. In clinica verrà ricoverato un ragazzo, Tommaso, che all'apparenza sembra aver tentato il suicidio, ma questa tesi non convincerà del tutto Tosca.

A lungo andare, infatti, il giovane inizierà a mostrare i sintomi di una patologia molto particolare caratterizzata da scatti d'ira e rabbia frequente. Poco dopo un evento inaspettato metterà in serio pericolo la vita di Tommaso costringendo Tosca a chiedere aiuto a Di Muro.