La soap Beautiful continua ad appassionare i telespettatori. Le vicende della prossima puntata che andrà in onda giovedì 21 novembre 2019, ruoteranno ancora attorno alla bella dottoressa Taylor Hayes.

Se il pubblico ha assistito nella puntata del 20 novembre 2019 ad un'accesa discussione tra Hope e Steffy, in disaccordo circa la presenza di Taylor alla classica riunione di famiglia a casa di Eric Forrester per Natale, oggi sarà invece il turno delle madri. Assisteremo infatti al titanico confronto tra due protagoniste storiche della soap: Brooke Logan, madre di Hope, e Taylor Hayes, madre di Steffy.

Beautiful anticipazioni: continua la lite tra Hope e Steffy

Continua lo scontro diretto tra le giovani rappresentanti di casa Forrester e casa Logan: nessuna delle due sembra volere cedere rispetto alla propria posizione. Hope, continua ad essere convinta che Taylor rappresenti un pericolo ed è determinata a mantenerla lontana da tutta la famiglia. Dall'altro lato, invece, Steffy spera di poter trascorrere le festività imminenti con la madre ritrovata.

Hope teme che la Hayes stia tramando contro di lei e sia determianta a minare il suo matrimonio con Liam. Tenterà dunque ogni strada per convincere Steffy dei suoi sospetti, arrivando perfino a tirare in ballo la piccola Kelly, nata dal matrimonio tra Steffy e Liam. La Logan ritiene, infatti, che la Hayes sia mentalmente instabile e rappresenti una minaccia anche per la nipotina.

Hope suggerirà a Steffy di allontare la madre e non permetterle di dividere con lei la casa: la soluzione, secondo la Logan, è trovarle un appartamento a Santa Monica in modo che possa continuare a ricucire il rapporto con la figlia, ma che sia anche ad una giusta distanza.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Anticipazioni Tv TV Soap

Beautiful trama del 21 novembre: Taylor affronta Brooke

Nel frattempo Taylor, che ormai ha capito di non essere particolarmente gradita in casa Forrester, forte della promessa di sostegno da parte di Ridge, si reca alla Forrester Creations per affrontare Brooke, colpevole di sostenere Hope contro di lei.

In questa puntata i telespettatori vivranno un dejà vu: il faccia a faccia tra le due storiche protagoniste della soap.

I toni questa volta saranno più pacati, ma le accuse forti. Taylor non accetta il comportamento della Logan e sostiene che la donna stia costringendo Steffy ad una posizione scomoda e difficile, dal canto suo Brooke non demorde facilmente e si pone sulla stessa posizione della figlia Hope.

La conversazione sarà ascoltata per caso da Reese Buckingham, che innamorato della bella dottoressa la difenderà a spada tratta e inviterà la Logan a moderare i toni della discussione.