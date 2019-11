Si è rinnovato anche questa settimana l'appuntamento con la grande fiction di Canale 5 con una nuova puntata della Serie TV con protagonista Gianni Morandi, "L'Isola di Pietro 3". La serie ambientata in Sardegna vanta all'interno del suo cast attori molto amati dal pubblico di Mediaset fra cui Francesco Arca nel ruolo del vicequestore Valerio e Chiara Baschetti in quello di Elena. Venerdì 15 novembre è stata trasmessa, in prime time su Canale 5, la quinta puntata del nuovo ciclo di episodi in cui Elena e Valerio si sono riavvicinati, mentre Pietro e Diego hanno cercato in tutti modi di rintracciare Irene e la piccola Anna. Per tutti coloro che hanno potuto seguire il quinto appuntamento in chiaro su Canale 5, sarà possibile vederne la replica sui siti Mediaset.

Dove vedere online la replica della quinta puntata de l'Isola di Pietro 3

Nel dettaglio, si informa che la replica della quinta puntata de "L'Isola di Pietro 3" sarà disponibile esclusivamente online sul sito Mediaset Play. La piattaforma appena citata, infatti, contiene una pagina contenente le repliche di tutte le puntate della fiction trasmesse in televisione, sia quelle relative alla terza stagione che quelle precedenti.

Da non dimenticare che, per vedere tutti i video caricati su Mediaset Play, è necessario effettuare la registrazione al sito. Sarà possibile, inoltre, scaricare un'applicazione multimediale attraverso la quale visualizzare le repliche anche sui dispositivi mobili di ultima generazione come smartphone e tablet, forniti di un sistema operativo idoneo e di un accesso ad internet.

Alla ricerca di Irene

La trama ufficiale della quinta puntata parla delle ininterrotte ricerche di Irene Manca, svanita nel nulla dopo aver rapito la piccola Anna dall'ospedale.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Serie TV Anticipazioni Tv

Diego si impegna con tutte le sue forze per rintracciarla, chiedendo anche aiuto a Pietro che sembra indirizzarlo sulla pista giusta. Nel frattempo, Elena e Valerio si avvicinano di nuovo sentimentalmente, dimenticando le loro ultime incomprensioni e lasciandosi andare alle loro sensazioni. Caterina riflette sulla sua imminente partenza e capisce di non voler lasciare la sua famiglia per seguire Leonardo, senza sapere che, intanto, quest'ultimo si trova in serio pericolo.

Al commissariato, le indagini sulla morte di Chiara portano gli inquirenti verso una pista legata ad un'auto che sembra essere stata vista vicino al cantiere di proprietà del padre della giovane. Nel frattempo, Elena e Valerio devono imparare a gestire la loro relazione, diventata giorno dopo giorno sempre più seria. Dopo averci riflettuto molto, Caterina decide di non partire con Leonardo, senza sapere, però, che la sua decisione la metterà in serio pericolo.