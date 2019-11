Un posto al sole sta appassionando il suo pubblico con storyline avvincenti e fortemente orientate ad interpretare e decifrare la realtà attuale, come dimostra la storia di Carla, il padre di Alex e Mia che, dopo aver preso coscienza della sua vera sessualità, ha deciso di diventare una donna, compromettendo inevitabilmente il rapporto con le sue figlie e troncando il suo matrimonio. Inoltre, abbiamo visto che la sua decisione di essere sé stessa fino in fondo l'ha resa oggetto di forte discriminazione e protagonista di fenomeni di violenza sia verbale sia fisica.

Anche le anticipazioni dal 25 al 29 novembre sottolineano che le sorelle Parisi animeranno le nuove puntate della soap opera targata Rai Tre. In particolare, Vittorio continuerà a struggersi per la fine della sua storia d’amore con Alex e in suo aiuto arriverà Mariella che consiglierà al giovane di riprovare a conquistarla. Il ragazzo deciderà quindi di ripartire alla carica, ma i suoi tentativi non andranno a buon fine, nonostante anche Mia cercherà di tendergli una mano per farsi perdonare da sua sorella.

Successivamente, lo speaker avrà un vivace confronto con un cantante in radio che potrebbe però rivelarsi provvidenziale per tornare con la sua ex fidanzata.

Un posto al sole, spoiler settimanali: Diego si convincerà di aver scoperto chi ha investito Leone

Le trame di Un posto al sole relative alla prossima settimana di programmazione rivelano anche che Diego comincerà un nuovo lavoro, ma Raffaele sarà ancora molto preoccupato per la sorte del figlio.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Anticipazioni Tv Un Posto Al Sole

Intanto, al Vulcano, il ragazzo farà un incontro imprevisto che gli permetterà di ricordare dei particolari importanti relativi alla sera dell’incidente di Aldo Leone. Convinto quindi di aver identificato il vero pirata della strada, cercherà di capire come agire per incastrarlo. Niko e Raffaele, però, dubiteranno della sua versione dei fatti, proprio mentre il giovane Giordano riceverà un’inattesa proposta che dovrà valutare attentamente.

Franco e Angela alle prese con i problemi scolastici di Bianca

In casa Boschi terranno banco ancora i problemi di Bianca con la nuova maestra. La questione dividerà genitori e nonni che non saranno d’accordo sull’atteggiamento da tenere. Intanto, Giulia sarà sempre più presa dal suo amico virtuale. Marina e Roberto avranno un inedito confronto. Successivamente, anche Alberto cercherà di chiarire la sua posizione con la Giordano.

Andrea chiederà a Silvia la sua intercessione per affrontare con Arianna una questione delicata. Inoltre, Guido si ritroverà a discutere con Catello e si renderà responsabile di una rivelazione che provocherà non pochi danni. Infine, le anticipazioni di Un posto al sole rivelano che Filippo e Serena si ritroveranno di nuovo distanti e proprio quando l’uomo proverà a ritagliarsi un momento di intimità con la moglie, qualcosa andrà storto.