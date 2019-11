La puntata di Uomini e donne trasmessa ieri 20 novembre su Canale 5 è stata caratterizzata dall'ennesima brutta sorpresa per Gemma Galgani. Nonostante gli ottimi presupposti della sua frequentazione con Juan Luis Ciano, l'uomo ha deciso di conoscere meglio altre due dame arrivate per lui nel parterre. Alla fine ne ha tenuta solo una, Paola, ma il suo comportamento ha finito per deludere la Galgani, scoppiata nell'ennesimo pianto liberatorio.

La questione ha scatenato la reazione di Armando Incarnato che ha palesemente chiesto al collega di non prendere in giro Gemma. E lo stesso è accaduto nei social network, dove un'ampia parte del pubblico da casa ha attaccato l'affascinante uomo di origine venezuelana. A detta di molti, infatti, lui starebbe usando la Galgani per un obiettivo ben preciso: farsi notare in televisione con tutte le conseguenze del caso.

Il web contro Juan Luis: 'Sta usando Gemma'

Sono tanti i commenti nei social network contro Juan Luis Ciano, uno dei cavalieri di Uomini e donne attualmente sulla cresta dell'onda. Lui, che è arrivato nel dating show appositamente per conoscere Gemma Galgani, ha poi accettato di confrontarsi con altre due signore interessate a lui (tenendo la sola Paola). E, proprio questo suo comportamento, è diventato oggetto di numerose critiche negli account ufficiali della trasmissione condotta da Maria De Filippi.

Su Facebook ad esempio si legge: "Povera Gemma, anche questo sarà per te una grande delusione lui vuole solo visibilità" , "lo sapevo che prima o poi veniva fuori per quello che lui è veramente" e, ancora, "è palese che vuole solo entrare nel programma passando da Gemma e, poverina, quella ci ha creduto nuovamente". È parere comune che anche Juan Luis, come accaduto solo qualche settimana fa per Jean Pierre, alla fine finirà per guardarsi altrove, finendo per deludere ancora una volta la storica dama torinese.

L'avvertimento di Armando Incarnato

Le tante critiche di Juan Luis Ciano sugli account ufficiali di Uomini e donne sono arrivate dopo una puntata particolarmente vivace, durante la quale non sono mancate lacrime ed accuse. Sulla questione si era intromesso anche Armando Incarnato il quale aveva sottolineato come il venezuelano avrebbe dovuto rifiutare di conoscere altre donne, dato che era arrivato appositamente per Gemma.

Incarnato aveva quindi invitato Juan Luis a non prendere in giro la Galgani, fingendo un falso interesse nei suoi confronti. Il cavaliere venezuelano, che si era poi recato nel backstage per tentare il chiarimento con la dama, aveva comunque tentato di tranquillizzarla, facendole notare che i loro progetti non cambieranno, nonostante la presenza di Paola: "Questo non impedisce i programmi che avevamo per oggi e domani.

Pensi che non ci vedremo e sentiremo più? Non è così".