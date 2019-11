Prosegue l'appuntamento in prime time con X Factor 13, il talent show musicale condotto da Alessandro Cattelan di cui ieri sera 31 ottobre è andata in onda la seconda puntata del live show di questa stagione. Un altro dei concorrenti in gara ha dovuto abbandonare definitivamente la trasmissione, rinunciando così alla possibilità di essere il trionfatore assoluto di questa edizione. Chi non avesse potuto seguire la puntata in televisione, vi segnaliamo che sarà possibile rivederla in replica streaming con l'applicazione Sky Go ma anche in chiaro sul canale free Tv8.

La seconda puntata del live di X Factor 13 visibile in televisione in chiaro e in streaming online

Nel dettaglio, infatti, vi segnaliamo che da oggi sarà possibile rivedere la seconda puntata del live di x Factor 13 in replica streaming online attraverso l'app Sky Go, che vi consentirà di rivedere il talent in qualunque momento lo desiderate, anche se siete in treno.

Come è già successo con la puntata d'esordio, è prevista anche la replica in chiaro di questa seconda puntata del talent condotto da Alessandro Cattelan.

La messa in onda, infatti, è in programma per il prossimo mercoledì 6 novembre in prime time a partire dalle ore 21.15 circa.

Un secondo appuntamento che è stato decisamente ricco di sorprese, caratterizzato dal ritorno sul palco dei Maneskin, la band vincitrice della passata stagione che ha ottenuto un grandissimo successo scalando le classifiche di vendita dei singoli più venduti nel nostro Paese.

Il secondo eliminato di X Factor 13 è Enrico del team Maionchi

Ieri sera i Maneskin si sono esibiti sul palco del talent show cantando dal vivo il brano 'Le parole lontane', ricevendo anche la certificazione Fimi. Il gruppo ha poi annunciato che molto presto si trasferiranno a Londra e quindi non si esclude che per loro possa esserci anche una svolta internazionale.

Come da tradizione, anche questa settimana un altro dei concorrenti in gara ha dovuto abbandonare definitivamente il talent show.

I due artisti finiti al ballottaggio sono stati Enrico e Marco. A decretare il verdetto finale e quindi il nome del secondo eliminato sono stati i giudici.

Ovviamente Malika Ayane ha salvato il suo pupillo Enrico mentre Mara Maionchi ha salvato Marco. Il giudizio degli altri due giudici, Sfera Ebbasta e Samuel è stato unanime. I due, infatti, hanno deciso di eliminare Enrico, che già la scorsa settimana era giunto ad un passo dall'addio finale e ieri sera ha dovuto abbandonare definitivamente la gara.

Intanto gli ascolti di X Factor 13 non sono affatto migliorati e il secondo appuntamento ha ottenuto un ascolto netto di circa 600 mila spettatori in prime time, confermando il trend in calo rispetto alla passata edizione.

Sfera Ebbasta il più apprezzato sui social

Nel corso della trasmissione non sono mancati i dibattiti tra i giudici che quest'anno fanno scintille. In particolar modo abbiamo visto che Samuel, dopo aver visto l'esibizione di Davide, che questa settimana ha convinto un po' di più i giurati, ha poi criticato alcune delle scelte produttive che sono state fatte da Malika in questi due live show.

Tra i giudizi più apprezzati dal punto di vista social, invece, continua ad esserci Sfera Ebbasta, che può contare su un nutrito parterre di fan giovani e giovanissimi, che quest'anno hanno cominciato a seguire la trasmissione sui canali Sky e a commentarla assiduamente sui social anche grazie alla sua presenza. Un giudice 'controverso' che tuttavia settimana dopo settimana sta ottenendo sempre più consensi. La 'regina indiscussa' però rimane Mara Maionchi, ormai la veterana della giuria di XF, che con i suoi commenti schietti e sinceri riesce a mettere d'accordo la vasta platea.