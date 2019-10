Ieri sera è andata in scena la prima puntata dei live di X Factor. Il talent show non è iniziato sicuramente nel migliore dei modi per il neo giudice Sfera Ebbasta, che non solo ha perso Mariam - la concorrente evidentemente più vicina all'ambito musicale urban, che ben conosce il Trap King di Cinisello Balsamo - ma ha anche rischiato l'eliminazione di Giordana, altra concorrente del suo team, che a soli diciassettenne anni, grazie alla sua arpa, aveva positivamente colpito il pubblico durante le prime fasi delle selezioni.

Mika stronca Giordana ma poi la salva

E proprio Giordana è stata argomento di discussione nella parte finale dello show, durante il momento decisivo dell'eliminazione.

A rischiare di essere eliminati dopo le prime tre manches erano rimasti tre concorrenti, ovvero Giordana e Mariam del team di Sfera Ebbasta, ed Enrico, della squadra di Malika Ayane. A Mika, ospite della puntata e giudice d'eccezione, era invece spettato l'arduo compito di salvare uno solo di questi tre concorrenti.

Alla fine la scelta del cantante di origine libanese è ricaduta proprio su Giordana, ma prima di concretizzare la sua decisione la star internazionale ha mosso diverse critiche all'esibizione della ragazza – che nella parte finale dello show, essendo passata la mezzanotte, non poteva più essere presente sul palco per motivi legali, essendo ancora minorenne – contestando sia il lato musicale, che quello più visivo, bocciando sostanzialmente la performance e facendo risentire Shablo – producer delle under donne, nonché storico collaboratore di Sfera Ebbasta, presente sul palco in rappresentanza della sua concorrente – e Sfera Ebbasta stesso.

'Parliamo di musica che è meglio'

"È tutta una questione di equilibrio riuscire a far entrare questa voce molto ricca in uno strumento molto espressivo come l’arpa. La canzone non era giusta per lei", ha sentenziato Myka, che ha poi aggiunto: "E' vestita come a un Sanremo di vent'anni fa, sembra molto più vecchia di quello che è". Ed è questo punto che Sfera Ebbasta, già evidentemente risentito dal giudizio sulla performance musicale, e sicuramente teso, avendo ben due concorrenti a rischio eliminazione, non è riuscito più a trattenersi.

"Parli del look di Giordana vestito così? Dai su, parliamo di musica che è meglio", ha infatti dichiarato il trapper milanese, visibilmente stizzito.

Difficile, se non possibile, capire se le parole di Sfera Ebbasta – che recentemente era stato aspramente criticato da Selvaggia Lucarelli, che lo aveva descritto come uno dei peggiori giudici della storia di X Factor Italia – abbiano avuto o meno un qualche tipo di effetto su Mika, ciò che c'è di certo è che alla fine il cantante, stupendo tutti, ha deciso proprio di salvare Giordana.

Ad essere eliminata è stata invece Mariam, sconfitta al tilt da Enrico Di Lauro.