Le anticipazioni della soap opera Beautiful della prossima settimana tra il 10 ed il 16 novembre rivelano che Brooke cercherà di convincere Bill a denunciare Taylor, colpevole di aver sparato all'uomo. Nel frattempo, la Hayes riceverà un bacio dal padre di Zoe Buckingham, il dottor Reese.

Brooke e Hope sempre più preoccupate per Taylor

Nelle anticipazioni delle puntate di Beautiful [VIDEO] che andranno in onda dal 10 al 16 novembre saranno al centro di nuove discussioni Hope e Brooke da un lato e Steffy e Taylor dall'altro.

Le Logan riterranno opportuno che la madre di Steffy lasci la città di Los Angeles in quanto potrebbe rappresentare un pericolo dopo aver tentato di uccidere Bill Spencer. Dello stesso avviso, però, non sarà la Forrester, la quale chiederà alla madre di trasferirsi nella sua casa per aiutarla ad accudire la piccola Kelly.

Nel frattempo, Brooke si recherà da Bill, la quale tenterà di convincere lo Spencer Senior a esporre denuncia contro la sua acerrima rivale Taylor.

Il magnate non si lascerà persuadere dalla moglie di Ridge a causa della promessa fatta all'ormai ex nuora che non intende infrangere. Per quanto riguarda Hope, la ragazza sarà sempre più angosciata non solo per l'instabilità mentale dell'ex moglie del marito di sua madre, ma in lei nascerà anche una sorta di gelosia provocata dalla sintonia instaurata tra il marito Liam e Steffy per il bene della loro primogenita.

La Logan non vorrà assolutamente che Taylor entri a far parte della vita della figlia che partorirà a breve e domanderà addirittura al padre della nascitura se abbia intenzione di lasciarla per tornare dall'ex moglie.

Se la precarietà mentale di Taylor sarà oggetto di diversi disguidi tra le Logan ed i Forrester, la sua vita amorosa sarà caratterizzata da nuovi entusiasmanti sviluppi. Vi avevamo già parlato della conoscenza che la madre di Steffy avrà col padre di Zoe, Reese Buckingham: questi ultimi, si incroceranno di nuovo e, al termine di una loro chiacchierata il dottore darà un bacio ad una sorpresa Taylor.

Zoe preoccupata per l'arrivo del padre Reese

Nelle puntate di Beautiful attualmente andate in onda in Italia, i telespettatori hanno già avuto modo di conoscere il padre di Zoe, arrivato da poco a Los Angeles per stare vicino alla figlia e per un importante risvolto lavorativo. La modella della Forrester, tuttavia, non gradirà il trasferimento del genitore nella cittadina americana: la ragazza, infatti, mostrerà segni di preoccupazioni dovuti al fatto che il capofamiglia tende spesso a mettersi nei guai, il che potrebbe compromettere la sua ritrovata affinità con l'ex fidanzato Xander.

Il bacio tra Reese e Taylor sarà il preludio di una nuova storia d'amore o il medico escogiterà un secondo fine?